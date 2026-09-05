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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. ريتشارد هيوز يرحل عن ليفربول بعد نهاية الانتقالات

ريتشارد هيوز
ريتشارد هيوز
إسراء أشرف

أعلن نادي ليفربول رسميًا رحيل ريتشارد هيوز، المدير الرياضي للنادي، عن منصبه بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية، ليضع حدًا لرحلته داخل أنفيلد بعد نحو عامين من توليه المسئولية.

وكان هيوز قد أبلغ إدارة ليفربول في وقت سابق برغبته في خوض تجربة جديدة، قبل أن يتفق الطرفان على استمراره حتى إغلاق سوق الانتقالات، لضمان إنهاء الملفات الخاصة بتعاقدات الفريق خلال الفترة المحددة.

وانضم هيوز إلى ليفربول في يونيو 2024 قادمًا من بورنموث، ليتولى الإشراف على ملف التعاقدات والقرارات الرياضية داخل النادي، ويشارك في مرحلة شهدت تغييرات واسعة على قائمة الفريق.

وخلال فترة عمله، تجاوز إنفاق ليفربول في سوق الانتقالات 700 مليون جنيه إسترليني، مع إبرام عدد من الصفقات الكبرى، أبرزها فلوريان فيرتز، ألكسندر إيزاك، برادلي باركولا، هوجو إيكيتيكي وجيريمي جاكيه.

كما لعب هيوز دورًا في اختيار الهولندي أرني سلوت لخلافة يورجن كلوب، إلى جانب مساهمته في عدد من القرارات الخاصة بالمشروع الرياضي للنادي.

ورغم هذه التحركات والاستثمارات الكبيرة، تعرض المدير الرياضي لبعض الانتقادات من جماهير ليفربول، بسبب استمرار الحاجة إلى تدعيم بعض مراكز الفريق.

وعقب إعلان رحيله، وجه هيوز رسالة شكر إلى إدارة النادي والعاملين واللاعبين والجماهير، معربًا عن فخره بالفترة التي قضاها داخل ليفربول، ومؤكدًا أنه سيظل داعمًا للفريق في المستقبل.

ومن المنتظر أن تكون الخطوة المقبلة في مسيرة هيوز خارج إنجلترا، بعدما ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الهلال السعودي لتولي منصب المدير الرياضي، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل».

ويأتي رحيل هيوز بعد انطلاقة ليفربول للموسم الجديد، والتي شهدت تحقيق الفريق الفوز على إيبسويتش تاون بهدفين دون رد.

ريتشارد هيوز هيوز ليفربول الهلال الهلال السعودي

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