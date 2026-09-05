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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق يكشف سبب تمسك بيزيرا بالرحيل عن الزمالك إلى الإمارات

بيزيرا
بيزيرا
يارا أمين

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، خلال برنامجه «قهوة فايق»، تفاصيل جديدة بشأن موقف البرتغالي بيزيرا، لاعب الزمالك، من العرض المقدم له من نادي شباب الأهلي الإماراتي، مشيرًا إلى أن اللاعب تلقى عرضًا ماليًا ضخمًا خلال الفترة الماضية.

وقال إبراهيم فايق: «بيزيرا جاله عرض شباب أهلي دبي بـ4 مليون دولار على 3 أقساط، اللعيب أخد بعضه وقعد في بلده وعمال بقى ينزل سنابات ولا تيكتوكات، قعد في بلده بقى ومش عايز ييجي».

وأضاف متسائلًا عن موقف اللاعب وما يدور في محيطه: «إيه اللي بيقوله بيزيرا أصلًا للي حواليه؟».

وأوضح فايق أن بيزيرا يرى أن انتقاله إلى شباب الأهلي قد يمثل فرصة للحصول على مقابل مالي لم يحصل عليه من قبل، قائلًا: «باشا، أنا هاخد رقم أنا ما خدتوش قبل كده».

وتابع: «رقم اتنين، بالنسبة له أنا كبيزيرا داخل في مشروع له علاقة باحتمالية إن أنا أخد الجنسية وألعب للمنتخب الإماراتي».

وأشار إبراهيم فايق إلى أن هذا التصور قد يكون أحد الأسباب التي تدفع اللاعب للتفكير في العرض الإماراتي، خاصة مع وجود احتمالية للحصول على الجنسية الإماراتية وتمثيل المنتخب الإماراتي مستقبلًا، وفقًا لما ذكره خلال برنامجه.

الإعلامي إبراهيم فايق قهوة فايق بيزيرا الزمالك نادي شباب الأهلي الإماراتي

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