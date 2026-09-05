أخبار التوك شو | مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل.. أسباب وأعراض جرثومة المعدة.. الذهب يتلقى ضربة هبوط جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ليه دلوقت؟ مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل

أبدى الإعلامي مصطفى بكري استغرابه من التصريحات الأخيرة لمساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، بشأن ملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، متسائلًا عن أسباب طرحها بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني إلى مصر.

اختبار جديد | ضغط الحروب يفجّر أسعار الغذاء العالمية

وسط أجواء عالمية تزداد اضطرابًا، يبدو أن موجة الغلاء لم تجد طريقها إلى التراجع بعد، إذ عادت أسعار الغذاء العالمية للصعود بقوة تحت ضغط الحروب وتقلبات الطقس واضطراب سلاسل الإمداد، لتسجل أعلى مستوياتها منذ عام 2022، في تطور يضع إمدادات المحاصيل الأساسية والأسواق العالمية أمام اختبار جديد.

من قناة السويس إلى التكنولوجيا.. قطاعات متنوعة تدفع الاقتصاد لنمو 5.1%

في وقت تتشابك فيه التوترات الجيوسياسية مع ضغوط الاقتصاد العالمي، نجح الاقتصاد المصري في تسجيل نمو بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، مدفوعًا بتنوع مصادر النمو وعودة نشاط قناة السويس، إلى جانب مساهمات قوية من الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مؤشر على قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات ومواصلة النمو.

بعد 10 سنوات تليّف .. معلم من المنوفية يروي رحلة الوصول لزراعة الرئتين

في رحلة طويلة امتدت لنحو 10 سنوات، عاش أحمد خاطر، معلم المرحلة الابتدائية بقرية كفر عشما التابعة لمحافظة المنوفية، معاناة قاسية مع تليف الرئة، خاض خلالها مراحل صعبة من العلاج والمرض، وصولًا إلى مرحلة احتاج فيها إلى إجراء عملية زراعة للرئتين بتكلفة قاربت 20 مليون جنيه.

مصر تسعى لرفع المكون المحلي في السيارات إلى 40% بحلول 2030

تتحرك مصر نحو تعزيز قدراتها التصنيعية في قطاع السيارات، في إطار توجه يستهدف تحويل الصناعة من مجرد عمليات تجميع إلى منظومة إنتاج متكاملة تضم مختلف مراحل التصنيع والصناعات المغذية.

خصومات تصل لـ40% .. أهلًا مدارس تفتح أبوابها للأسر وتستعد لمعارض دائمة

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تتزايد احتياجات الأسر المصرية من الملابس والأحذية والحقائب والأدوات المكتبية وغيرها من المستلزمات الأساسية للطلاب، في وقت تبحث فيه العائلات عن بدائل تساعدها على تقليل تكلفة تجهيز أبنائها للمدارس.

3 سنوات من الألم .. حسام موافي يكشف أسباب الأعراض المستمرة وجرثومة المعدة

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل حالة سيدة تعاني منذ 3 سنوات من أعراض متكررة، من بينها الدوخة والقيء المر وآلام شديدة بالمعدة، مؤكدًا أن استمرار هذه الأعراض لفترة طويلة يستدعي الخضوع لفحص طبي متخصص وعدم الاعتماد على العلاجات المؤقتة.

تحديات أمنية وانتهاكات حقوقية.. تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان

تتفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان وسط استمرار التحديات الأمنية التي تعرقل جهود إيصال المساعدات إلى المتضررين، بالتزامن مع توثيق انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ما يزيد من صعوبة العمل الإغاثي على الأرض.

الذهب يتلقى ضربة جديدة .. الأوقية تهبط 2% وعيار 21 مفاجأة

يشهد سوق الذهب حالة من التذبذب الملحوظ خلال التعاملات الأخيرة، في ظل تحركات الأسواق العالمية وتأثر المعدن الأصفر بعدد من العوامل الاقتصادية، وعلى رأسها أداء الدولار الأمريكي وتغيرات عوائد السندات.

وصلت 3 حالات .. كيف نجحت مصر في تقليص قرارات العلاج بالخارج؟

شهدت قرارات العلاج بالخارج تراجعًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، في مؤشر يعكس، وفقًا للمجالس الطبية المتخصصة، اتساع نطاق الخدمات الطبية المتقدمة التي أصبحت متاحة داخل المستشفيات المصرية.