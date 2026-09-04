قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نايل سبورت الناقل الحصري للدورة 12 للألعاب الأفريقية الجامعية القاهرة 2026
شائعات مغرضة.. هيئة الدواء: لاتوجد اشتراطات جديدة لترخيص الصيدليات
محافظة الإسكندرية تنفي وقوع حادث على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي
اليونان والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة
شكيو بانزا يسجل الهدف الثاني للزمالك في أيه إس بورت الجيبوتي بدوري أبطال إفريقيا
فرج عامر ينتقد عموتة: تشكيلات خاطئة وتوظيف غير موفق للاعبي الأهلي
إندونيسيا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تنفذ تدريبات للرماية
مقتل شخصين في غارة بطائرة مسيرة استهدفت دراجة نارية جنوب لبنان
مدرسة في قنا تلزم الطالبات بارتداء النقاب .. والتعليم ترد | ماذا حدث؟
معروف عنه أوي الموضوع دا .. رواية جديدة في حادث إسماعيل دولار بالمقطم
متشتريش غير لما تسأل عن الرقم دا .. سر خطير في سوق العقارات لا يعرفه الكثيرون
لتأهيل الكوادر.. مفتي الجمهورية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد 10 سنوات تليّف .. معلم من المنوفية يروي رحلة الوصول لزراعة الرئتين

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
محمد البدوي

في رحلة طويلة امتدت لنحو 10 سنوات، عاش أحمد خاطر، معلم المرحلة الابتدائية بقرية كفر عشما التابعة لمحافظة المنوفية، معاناة قاسية مع تليف الرئة، خاض خلالها مراحل صعبة من العلاج والمرض، وصولًا إلى مرحلة احتاج فيها إلى إجراء عملية زراعة للرئتين بتكلفة قاربت 20 مليون جنيه.

قسوة المرض وصعوبة الظروف الصحية

ورغم قسوة المرض وصعوبة الظروف الصحية التي مر بها، ظل «خاطر» متمسكًا بالأمل، مستندًا إلى إيمانه وثقته بالله، وإلى دعوات والدته وأصدقائه وكل من أحاطوا به وساندوه طوال سنوات رحلة العلاج.

وقال أحمد خاطر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، إن معرفته بحاجته إلى زراعة الرئتين كانت من أصعب اللحظات التي مر بها، مؤكدًا أنه حاول وقتها التماسك وعدم الاستسلام للخوف، وتمسك بحسن الظن بالله وإيمانه بأن الشفاء سيأتي في الوقت الذي يقدره الله.

طاقة للاستمرار في مواجهة المرض

وأوضح أن دعاء والدته كان يمثل له مصدرًا كبيرًا للقوة والطمأنينة، إلى جانب دعوات أصدقائه وزملائه وكل المحيطين به، مؤكدًا أن هذا الدعم منحه طاقة للاستمرار في مواجهة المرض وعدم فقدان الأمل، رغم صعوبة حالته الصحية.

تحمل الألم والتعايش مع ظروفه الصحية

وأضاف أن السنوات التي عاشها مع المرض، وما صاحبها من صعوبات واعتماد على جهاز التنفس الصناعي، كانت اختبارًا قاسيًا، لكنه حاول مواجهتها بالصبر والرضا، مشيرًا إلى أن ثقته بالله ساعدته على تحمل الألم والتعايش مع ظروفه الصحية، والتطلع دائمًا إلى اليوم الذي يبدأ فيه حياة جديدة.

الدعاء والمساندة والدعم النفسي

وأشار «خاطر» إلى أن والدته وأصدقاءه وزملاءه وأحباءه لم يتركوه بمفرده خلال رحلته، حيث ظلوا بجواره بالدعاء والمساندة والدعم النفسي، وهو ما كان له دور كبير في منحه القوة لمواصلة رحلة العلاج ومقاومة أصعب مراحل المرض.

وأكد أن الأمل ظل حاضرًا في حياته رغم كل ما مر به، موضحًا أنه كان دائمًا يحمل بداخله أمنيات كثيرة للمستقبل، ويتمسك بثقته في الله، حتى تحققت اللحظة التي خضع فيها لعملية زراعة الرئتين، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة في حياته.

أهالي الشهداء.. سند في أصعب الأوقات

ووجه أحمد خاطر رسالة شكر وامتنان إلى أهالي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مؤكدًا أنه مهما تحدث فلن يتمكن من رد الجميل لهم، بعدما أحاطوه بالدعم والمساندة خلال رحلة علاجه.

وقال إن أبناء مركز الشهداء قدموا له نموذجًا مشرفًا في التكافل والوقوف بجانب الإنسان وقت المحنة، سواء من خلال الدعم المادي أو المعنوي أو الدعاء، مؤكدًا أن ما فعلوه كان له أثر بالغ في مساعدته على استكمال طريق العلاج.

وشدد على أن مساندة أهالي الشهداء لم تكن مجرد مساعدة مادية لتوفير تكاليف العلاج، وإنما كانت سندًا إنسانيًا حقيقيًا منحه القوة في أصعب أيام حياته، وجعله أكثر تمسكًا بالأمل في تجاوز المرض والعودة إلى حياته من جديد.

وأضاف أن تلك المواقف ستظل محفورة في ذاكرته، مؤكدًا أن رحلة السنوات العشر مع المرض علمته أن الإنسان قد يواجه أصعب الظروف، لكن الإيمان والدعاء ووقوف الناس إلى جواره يمكن أن يصنعوا فارقًا كبيرًا في أصعب اللحظات.

الرعاية الصحية المنوفية التعليم تعليم المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الصحراوي

مصدر أمني عن حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي: لم نتلق أي بلاغات| صور

عداد الكهرباء

وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

سعر الذهب

800 جنيه في 24 ساعة.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تنسيق الجامعات

رابط سريع لـ نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

الأرصاد

تحذير عاجل من ظاهرة مناخية استثنائية تستمر حتى 2027.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

مدبولي

بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يدفع بفرق الاستجابة لمساندة جهود الدولة في حادث عقار عزبة شاهين بالمنيا

الحج السياحي

غرفة شركات السياحة : ضوابط الحج 2027 تستند إلى الرقمنة وتشجع المنافسة

بالصور

طريقة عمل المكرونة المحمرة بصلصة زمان.. أكلة اقتصادية وسريعة

طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة
طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة
طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة

ماذا يحدث للرجال عند التبول أثناء الوقوف؟ أضرار صحية غير متوقعة

هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟
هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟
هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟

أطعمة غنية بالبروتين تزيد شعورك بالجوع .. احذرها مع سعيك لخسارة الوزن

هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟
هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟
هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟

مع بداية الدراسة.. تجنبي وضع هذا الجبن للأطفال في ساندوتشات المدرسة

أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها

فيديو

ليلى مراد منير ابنة فايزة كمال

اتعلمت منها كتير.. ليلى مراد منير تتحدث عن والدتها الراحلة فايزة كمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد