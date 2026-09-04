غدًا.. الحكم في استئناف "طبيب القلب المزيف" على سجنه 10 سنوات

تصدر محكمة جنح مستأنف مجمع عابدين، غدًا السبت ، الحكم في الاستئناف المقدم من المتهم وليد. أ، المعروف إعلاميًا بـ"طبيب القلب المزيف"، على الحكم الصادر بحبسه لمدة 10 سنوات.

ويواجه المتهم اتهامات بتزوير مؤهله الدراسي، وانتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس، إلى جانب تزوير أربع بطاقات رقم قومي، وهي الاتهامات التي صدر على إثرها حكم أول درجة بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات.

القبض على المتهم

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض على جراح قلب شهير لهروبه من حكم قضائي بالسجن 10 سنوات لتزويره مؤهله الدراسي وانتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس وتزوير 4 بطاقات رقم قومي.

ويواجه المتهم اتهامات بتزوير مؤهله الدراسي، وانتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس، إلى جانب تزوير أربع بطاقات رقم قومي، وهي الاتهامات التي صدر على إثرها حكم أول درجة بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات.

التحقيق في الواقعة

ودلت التحريات أن المتهم مفصول من كلية الألسن وانتحل صفة طبيب وفتح عيادة بمنطقة وسط البلد وصادر ضده عدد كبير من الأحكام القضائية.



وكانت الدائرة 25 محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهم “وليد.م.أ” بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيًا، في القضية رقم 4756 لسنة 2025 جنايات الوايلي، والمقيدة برقم 3064 لسنة 2025 كلي غرب القاهرة.

وشمل الحكم، مصادرة المحررات الرسمية المزورة وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، بعد ثبوت إدانته بتزوير صفته المهنية في أربع بطاقات رقم قومي متتالية

تفاصيل انتحال الصفة وتزوير المحررات



وكشفت أوراق القضية، أن المتهم، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، قام خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2022 بدائرة قسم شرطة الوايلي، بتزوير محررات رسمية وهي "استمارات بطاقات الرقم القومي" المنسوب صدورها لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وأثبتت التحقيقات، أن المتهم أورد بيانات على خلاف الحقيقة، مدعيًا أنه يشغل وظيفة "مدرس بقسم جراحات القلب – كلية الطب – جامعة عين شمس"، واستعمل تلك المحررات المزورة في استخراج أربع بطاقات رقم قومي بتواريخ (2015، 2018، 2020، 2022) للترويج لنفسه بصفة طبية مرموقة.