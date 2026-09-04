روسيا: قدمنا احتجاجًا شديد اللهجة لمنظمة الطيران المدني الدولي بشأن التهديدات الأوكرانية

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، تقديم احتجاج إلى منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» بشأن ما وصفته بالتهديدات الأوكرانية المباشرة لسلامة الطيران المدني في أجوائها، على خلفية تحذيرات أطلقتها كييف من مخاطر متزايدة على حركة الطيران داخل المجال الجوي الروسي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو وجهت رسالة عاجلة إلى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، خوان كارلوس سالازار، طالبت فيها المنظمة بإدانة ما اعتبرته «تدخلًا غير قانوني» من جانب أوكرانيا في نشاط الطيران المدني، واتخاذ إجراءات تستهدف وقف هذه الممارسات.

وجاء التحرك الروسي؛ بعد تحذيرات أطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لشركات الطيران وشركات التأمين، من تزايد مخاطر التحليق فوق الأراضي الروسية؛ في ظل تكثيف الهجمات بالطائرات المسيرة. وكانت كييف قد أبلغت «إيكاو» رسميًا بأن المجال الجوي الروسي أصبح غير آمن للطيران المدني، ودعت شركات الطيران إلى تجنب استخدامه.

ورفضت موسكو التحذيرات الأوكرانية، بما في ذلك إشعارات «NOTAM» التي أصدرتها السلطات في كييف بشأن سلامة المجال الجوي الروسي، معتبرة أنها لا تتمتع بقوة قانونية، وقد تؤدي إلى تضليل مستخدمي المجال الجوي وتشويه حقيقة الوضع الأمني، وفق الخارجية الروسية.

ويأتي التصعيد؛ في وقت تواجه فيه المطارات الروسية، ولا سيما في موسكو، اضطرابات متكررة بسبب الهجمات بالطائرات المسيرة، ما أدى خلال الأيام الأخيرة إلى إلغاء أو تأخير رحلات جوية.

وأكدت السلطات الروسية، في المقابل، أنها تتخذ إجراءات للحفاظ على سلامة الملاحة الجوية، فيما لا تزال شركات طيران دولية تواصل تشغيل بعض الرحلات إلى روسيا.

وكانت منظمة الطيران المدني الدولي قد دعت الدول الأعضاء إلى ضمان سلامة الطائرات المدنية، عقب التحذيرات الأوكرانية، ما يعكس اتساع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لتشمل قطاع الطيران المدني وحركة الملاحة الجوية الدولية.

وتشير التطورات إلى تصاعد الخلاف بين موسكو وكييف بشأن المسؤولية عن المخاطر التي تواجه الطيران المدني، في ظل استمرار الهجمات الجوية المتبادلة، بينما تسعى منظمة «إيكاو» إلى التعامل مع القضية من زاوية سلامة الطيران بعيدًا عن التجاذبات السياسية والعسكرية.