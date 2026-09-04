وزير الزراعة الأردني يتابع إخماد حريق بمنطقة غابات بين عجلون وجرش

تابع وزير الزراعة الأردني الدكتور صائب عبدالحليم الخريسات، ميدانيًا، اليوم الجمعة، جهود إخماد حريق اندلع في منطقة غابات تقع بين محافظتي عجلون وجرش، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني والقوات الجوية الملكية وفرق حماية الغابات، بمساندة الأجهزة المعنية، من السيطرة على الحريق وإخماده خلال وقت قصير.

وقال الخريسات، في بيان، إن وزارة الزراعة تتابع بصورة مستمرة الحرائق التي تندلع في المناطق التي تضم غابات، وتعمل على التعامل معها بشكل سريع ومباشر، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية أسهمت في انخفاض أعداد الحرائق مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام السابقة.

وأوضح أن هذه الإجراءات شملت إزالة الأغصان والأعشاب الجافة والمتساقطة من داخل الغابات وحولها؛ خاصة على جوانب الغابات والطرق المؤدية إليها، فضلًا عن إنشاء ممرات عازلة داخل الغابات للحد من انتشار النيران وتسهيل سرعة السيطرة عليها.

وأضاف أن الحريق أسفر عن احتراق مساحة تقدر بنحو 26 دونمًا، وشمل عددًا من الأشجار من نوعي اللزاب والسنديان، مشيدًا بكفاءة فرق الإطفاء وحماية الغابات في التعامل مع الحريق رغم كثافة الأشجار وطبيعة المنطقة.

وأشاد وزير الزراعة الأردني بجهود القوات الجوية الملكية ومديرية الأمن العام وفرق الدفاع المدني والعاملين في حماية الغابات بمحافظتي عجلون وجرش، مؤكدًا أنهم بذلوا جهودًا كبيرة للسيطرة على الحريق وإخماده خلال وقت قصير.

وشدد الخريسات على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في حماية الغابات والحفاظ على الثروة الطبيعية والحد من مخاطر الحرائق.