واشنطن توافق على صفقات عسكرية بـ 6 مليارات دولار للسعودية وعُمان والعراق

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على سلسلة صفقات عسكرية لصالح السعودية وسلطنة عُمان والعراق، بقيمة إجمالية تتجاوز 6 مليارات دولار.

وتشمل أكبر الصفقات موافقة واشنطن على بيع أنظمة توجيه للقنابل الذكية وقنابل للسعودية بقيمة 5 مليارات دولار، إلى جانب صفقة بقيمة 750 مليون دولار لتوفير محركات دبابات.

كما وافقت الإدارة الأمريكية على صفقة بقيمة 188 مليون دولار لتقديم خدمات الدعم والصيانة لطائرات «إف-16» العمانية، بالإضافة إلى صفقة بقيمة 150 مليون دولار لبيع مروحيات «بيل 412 إي بي إكس» إلى العراق.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الصفقات المقترحة «ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة»، مؤكدة في الوقت ذاته أن المبيعات لن تؤدي إلى تغيير التوازن العسكري في المنطقة.