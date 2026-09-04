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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول روسي: أمريكا عاجزة عن قيادة العالم إلى الأمام.. وتجاوزنا نقطة اللاعودة في أوكرانيا

مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف
مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف
محمود نوفل

توقع مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف أوروبا والولايات المتحدة ستواجهان أزمة ديون في المستقبل ، مشيرا إلى الغرب لن يضم أوكرانيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي الشرقي.

وقال مستشار الرئيس في تصريحات له : نقطة اللاعودة في أوكرانيا تم تجاوزها ، وروسيا وحدها قادرة على إنقاذ البلاد .وأمريكا حولت أوروبا إلى سوق لتصريف منتجات مجمعها الصناعي العسكري.

وشدد على أن عزل روسيا في العالم الحديث شبه مستحيل ، وأن أمريكا عاجزة عن قيادة العالم إلى الأمام وهدفها كبح تطور الدول الأخرى.

وأضاف المسؤول الروسي تصريحاته قائلا  : روسيا لا تزال واحة للاستقرار ويمكن دائمًا التعاون معها بما يحقق منفعة متبادلة .

وفي سياق أخر ؛ لفت مستشار الرئيس بوتين إلى أن انتقال مراكز الاقتصاد والمال والتكنولوجيا العالمية لآسيا والمحيط الهادئ تحقق.

وبيّن أن  مشاركون من 78 دولة في العالم شاركوا في المنتدى الاقتصادي الشرقي ، وأن أكثر من 9300 شخص شاركوا في المنتدى الاقتصادي الشرقي حيث  تم توقيع اتفاقات بقيمة إجمالية تقترب من 7 تريليونات روبل .

روسيا أوكرانيا الرئيس الروسي أمريكا المنتدى الاقتصادي الشرقي

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