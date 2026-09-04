مسؤول روسي: أمريكا عاجزة عن قيادة العالم إلى الأمام.. وتجاوزنا نقطة اللاعودة في أوكرانيا

توقع مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف أوروبا والولايات المتحدة ستواجهان أزمة ديون في المستقبل ، مشيرا إلى الغرب لن يضم أوكرانيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي الشرقي.

وقال مستشار الرئيس في تصريحات له : نقطة اللاعودة في أوكرانيا تم تجاوزها ، وروسيا وحدها قادرة على إنقاذ البلاد .وأمريكا حولت أوروبا إلى سوق لتصريف منتجات مجمعها الصناعي العسكري.

وشدد على أن عزل روسيا في العالم الحديث شبه مستحيل ، وأن أمريكا عاجزة عن قيادة العالم إلى الأمام وهدفها كبح تطور الدول الأخرى.

وأضاف المسؤول الروسي تصريحاته قائلا : روسيا لا تزال واحة للاستقرار ويمكن دائمًا التعاون معها بما يحقق منفعة متبادلة .

وفي سياق أخر ؛ لفت مستشار الرئيس بوتين إلى أن انتقال مراكز الاقتصاد والمال والتكنولوجيا العالمية لآسيا والمحيط الهادئ تحقق.

وبيّن أن مشاركون من 78 دولة في العالم شاركوا في المنتدى الاقتصادي الشرقي ، وأن أكثر من 9300 شخص شاركوا في المنتدى الاقتصادي الشرقي حيث تم توقيع اتفاقات بقيمة إجمالية تقترب من 7 تريليونات روبل .