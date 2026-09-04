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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الجمعة

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

أغلقت أسعار الذهب في مصر أمس الخميس على ارتفاعات كبيرة متأثرة بصعوده في البورصة العالمية حيث اقتربت الأوقية من 4500 دولار. 

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المصرية، خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 

سجل جرام الذهب عيار 24، وهو الأنقى من بين الأعيرة المتداولة محليًا، سعر 7315 جنيهًا للبيع مقابل 7255 جنيهًا للشراء.

مشغولات ذهبية

سعر عيار 21 الأكثر تداولًا

جاء سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر رواجًا وتداولًا بين المصريين لشراء المشغولات الذهبية، عند 6400 جنيه للبيع و6350 جنيهًا للشراء.

مشغولات ذهبية

سعر الذهب عيار 18 

عيار 18 فسجل 5485 جنيهًا للبيع مقابل 5445 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار  14

استقر سعر عيار 14 عند 4265 جنيهًا للبيع و4235 جنيهًا للشراء.

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سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب، المكون من 8 جرامات من عيار 21، نحو 51200 جنيه للبيع مقابل 50800 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سعر أونصة الذهب بالجنيه

ارتفع سعر أوقية الذهب (الأونصة) لتسجل 227500 جنيه للبيع مقابل 225725 جنيهًا للشراء بالسوق المحلية.

أوقية الذهب

سعر دولار الصاغة اليوم

وسجل"دولار الصاغة" والذي يُستخدم في حساب أسعار الذهب محليًا، نحو 50.82 جنيه، مقابل 50.86 جنيه وفق أسعار البنوك.

الذهب عالميًا يواصل صعوده

وسجلت سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية نحو 4476 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر شراء الذهب سعر بيع الذهب

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