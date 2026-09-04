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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

جولة ليلية مفاجئة لمدير أمن الفيوم لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية

مدير أمن الفيوم
مدير أمن الفيوم

قاد اللواء أشرف عبد الموجود مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم جولات أمنية ومرورية مفاجئة بعدد من شوارع وميادين المحافظة لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية ميدانيا والوقوف على مدى جاهزية القوات والخدمات الأمنية.

في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الأمني وتعزيز الانضباط بالشارع وتحقيق السيولة المرورية بمختلف المحاور.

وتفقد مدير أمن الفيوم خلال الجولة الخدمات الأمنية والمرورية بمناطق شارع الصاغة وشارع السنترال وشارع المحكمة وميدان الحواتم.

وتابع انتظام الخدمات واطمأن على مستوى استعداد القوات للتعامل مع مختلف المواقف، مؤكدا أهمية اليقظة المستمرة والانضباط الكامل وسرعة الاستجابة بما يحقق أمن المواطنين ويحافظ على استقرار الشارع الفيومي.

توجيهات برفع الانتظار الخاطئ والإشغالات

وأصدر اللواء أشرف عبد الموجود توجيهات برفع جميع حالات الانتظار الخاطئ وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام مشددا على أهمية الحفاظ على حق المواطنين في التنقل بحرية وضمان انسيابية الحركة المرورية مع استمرار تنفيذ الحملات اليومية وعدم التهاون مع المخالفات التي تعوق حركة السير كما تفقد عددا من

الارتكازات الأمنية والأكمنة والخدمات الثابتة والمتحركة وراجع جاهزية القوات ومدى التزامها بالمهام المكلفة بها موجها بسرعة التعامل مع أي بلاغات أو مواقف طارئة وفقا لأحكام القانون.

خطة متكاملة لفرض الانضباط

وأكد مدير أمن الفيوم أن الجولات تأتي ضمن خطة أمنية ومرورية متكاملة تستهدف فرض الانضباط والقضاء على صور العشوائية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين وتواصل مديرية أمن الفيوم تنفيذ خطتها الأمنية والمرورية على مدار الساعة من خلال الجولات المفاجئة والحملات المكثفة لتعزيز الأمن وتحقيق السيولة المرورية وفرض سيادة القانون بما يعزز شعور المواطنين بالأمن والاستقرار.

مديرية أمن الفيوم الفيوم اخبار الحوادث صدى البلد

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