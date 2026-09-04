رئيس رابطة الدوري الإسباني يشيد بحمزة عبد الكريم: لدينا آمال كبيرة ونتوقع منه الكثير

أشاد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا»، بالمصري حمزة عبد الكريم، لاعب فريق برشلونة، مؤكدًا أن اللاعب يمثل موهبة شابة واعدة، معربًا عن أمله في تألقه خلال الفترة المقبلة.

وقال تيباس في تصريحات صحفية: «لدينا موهبة شابة واعدة من مصر وهداف برشلونة خلال فترة الإعداد، ومن المهم وجود لاعبين من مختلف البلاد والمناطق».

وأضاف رئيس رابطة الدوري الإسباني: «حمزة انضم إلى برشلونة في يناير الماضي وكان يلعب مع فريق الشباب، لكنه تطور بشكل كبير لدرجة أن فليك ضمه إلى الفريق الأول».

وتابع تيباس: «لذلك لدينا جميعًا توقعات وآمال كبيرة بشأنه، وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد وأن يتألق اللاعبون العرب».

ويحظى حمزة عبد الكريم باهتمام كبير خلال الفترة الحالية، بعدما لفت الأنظار بمستواه مع برشلونة خلال فترة الإعداد، ليحصل على فرصة التدريب والمشاركة مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك.

وتأتي إشادة تيباس باللاعب المصري في ظل التطلعات بأن يواصل حمزة تطوره خلال الفترة المقبلة، وأن ينجح في تثبيت أقدامه داخل صفوف الفريق الأول لبرشلونة، ليصبح أحد أبرز المواهب العربية والمصرية في الكرة الإسبانية.