رصد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مضيق هرمز

أفادت وكالة أنباء «نايا» العراقية، المحسوبة على المحور الإيراني، برصد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مضيق هرمز.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن مصدر الصواريخ أو طبيعة الأهداف المستهدفة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن مستويات عبور النفط من خلال مضيق هرمز عادت إلى ما كانت عليه قبل بدء الحرب في إيران.

وشارك الرئيس الأمريكي في منشور له عبر موقع "تروث سوشيال" رسم بياني يزعم فيه عبور 18 مليون برميل لمضيق هرمز يوميا، مقارنة بـ20 مليون برميل نفط قبل شن الحرب على إيران، قائلا حجم عبور النفط عبر هرمز في طريقه للعودة.