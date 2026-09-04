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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رصد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
فرناس حفظي

أفادت وكالة أنباء «نايا» العراقية، المحسوبة على المحور الإيراني، برصد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مضيق هرمز.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن مصدر الصواريخ أو طبيعة الأهداف المستهدفة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن مستويات عبور النفط من خلال مضيق هرمز عادت إلى ما كانت عليه قبل بدء الحرب في إيران.

وشارك الرئيس الأمريكي في منشور له عبر موقع "تروث سوشيال" رسم بياني يزعم فيه عبور 18 مليون برميل لمضيق هرمز يوميا، مقارنة بـ20 مليون برميل نفط قبل شن الحرب على إيران، قائلا حجم عبور النفط عبر هرمز في طريقه للعودة.

المحور الإيراني عمليات إطلاق صواريخ مضيق هرمز مصدر الصواريخ إيران الرئيس الأمريكي

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