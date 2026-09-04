النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لوقف الدعم عن مؤسسات التعليم العالي المقاطعة لإسرائيل

أقرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 237 صوتا مقابل 169 مشروع قانون لمناهضة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، والذي ينص على حرمان مؤسسات التعليم العالي التي تشارك في مقاطعة اقتصادية أو أكاديمية لإسرائيل من الدعم الحكومي.

وجاء إقرار المشروع بعد موافقة لجنة التعليم في مجلس النواب عليه في يونيو الماضي، فيما يتجه حاليًا إلى المرحلة التشريعية التالية في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقالت رئيسة لجنة التعليم في مجلس النواب، الجمهورية فيرجينيا فوكس، إن التشريع، الذي يحظى بدعم من الحزبين، يبعث برسالة واضحة مفادها أن ما وصفته بـ«حملات معاداة السامية الملموسة»، بما في ذلك المقاطعات، «لا مكان لها في أي جانب من جوانب المجتمع المدني».