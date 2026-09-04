أسعار المواد الغذائية الأساسية في مصر اليوم الجمعة .. تراجع الدقيق والفول

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في السوق المصري تفاوت ملحوظ خلال الأسبوع الجاري، حيث سجلت بعض المنتجات ارتفاعات ملحوظة، بينما شهد البعض الآخر انخفاضات طفيفة مقارنة بالأسعار الأسبوع السابق له.

وخلال السطور التالية ننشر متوسط أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية بمركز اتخاذ القرار ودعم المعلومات التابعة لمجلس الورزاء.

أسعار السلع الغذائية اليوم

تصدر العدس المعبأ قائمة الارتفاعات، حيث سجل ارتفاعاً كبيراً بنسبة 25.74% مسجلا 69.71 جنيه للكيلو.

ويأتي الأرز المعبأ في المرتبة الثانية من حيث الارتفاعات، حيث زاد سعر الكيلو جنيهين ليصل 34.79 جنيه.

تراجعات طفيفة في السلع الأخرى

على صعيد مختلف، شهدت المكرونة المعبأة انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 24.99%، حيث انخفض سعر العبوة (400 غرام) من 33.82 جنيه إلى 24.58 جنيه، مما يعكس تحسناً في تكاليف الإنتاج أو المنافسة السعرية.

وتراجع الفول المعبأ بنسبة 4.34%، ليستقر سعره عند 61.73 جنيه للكيلو.

بينما ظل الدقيق المعبأ شبه مستقر بانخفاض طفيف بلغ 1.53%** فقط، ليصل سعره إلى 25.78 جنيه..

الزيوت تسجل انخفاضات متوسطة

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس بنسب تتراوح بين 3.29% و4.77%، مسجلة بين 98.19 و99.72 جنيه للتر. وتعكس هذه الانخفاضات الاستقرار النسبي في أسعار الزيوت العالمية خلال الفترة الماضية.

وشهد سعر السكر المعبأ استقرارا نسبيا، يميل إلى ارتفاع طفيف بلغ 0.56% فقط، ليصل سعره إلى34.4 جنيه للكيلو.