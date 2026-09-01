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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

15 سلعة غذائية تستحوذ على 72% من صادرات مصر خلال 7 أشهر

صادرات
صادرات
ولاء عبد الكريم

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن 15 سلعة غذائية استحوذت مجتمعة على نحو 72% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بقيمة بلغت نحو 3.207 مليار دولار، من إجمالي صادرات سجل نحو 4.473 مليار دولار.

ويعكس ذلك استمرار قوة وتنافسية عدد من المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الدولية، مدعومة بارتفاع الطلب على مجموعة من السلع ذات القيمة المضافة وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.

الفراولة المجمدة تتصدر صادرات الغذاء

وتصدرت الفراولة المجمدة قائمة أهم السلع الغذائية المصنعة التي صدرتها مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، بقيمة بلغت نحو 558 مليون دولار، بما يعكس استمرار الطلب القوي عليها في الأسواق الدولية، وقدرتها على الحفاظ على موقعها كأحد أبرز محركات نمو صادرات القطاع.

وجاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 368 مليون دولار، تلتها الزيوت الصالحة للأكل بقيمة 298 مليون دولار، ثم الشوكولاتة بقيمة 262 مليون دولار، لتواصل المنتجات ذات القيمة المضافة تعزيز حضورها داخل هيكل الصادرات الغذائية المصرية.

219 مليون دولار لصادرات محضرات الأعلاف

وسجلت صادرات محضرات أعلاف الحيوانات نحو 219 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بينما بلغت صادرات محضرات الحبوب والبسكويت نحو 187 مليون دولار.

وجاءت صادرات السكر بقيمة بلغت نحو 176 مليون دولار، تلتها العصائر بنحو 174 مليون دولار، لتواصل هذه المنتجات دعم أداء قطاع الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية.

156 مليون دولار صادرات البطاطس المجمدة

بلغت صادرات البطاطس المجمدة نحو 156 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، لتأتي بعدها منتجات الدقيق والطحن بقيمة 149 مليون دولار.

وسجلت صادرات الخضراوات المجمدة نحو 147 مليون دولار، بينما بلغت صادرات المخللات والزيتون المصنع نحو 142 مليون دولار.

صادرات المحضرات الغذائية تتجاوز 132 مليون دولار

وشملت قائمة أبرز السلع الغذائية المصدرة أيضًا المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة بلغت نحو 132 مليون دولار، ومحضرات الخضر بقيمة 126 مليون دولار.

كما سجلت صادرات الدهون والزيوت نحو 114 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

10.7% نموًا في صادرات الصناعات الغذائية

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية ارتفع خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026 إلى نحو 4.473 مليار دولار، مقابل نحو 4.040 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وبذلك حققت صادرات القطاع نموًا بلغت نسبته نحو 10.7% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري.

ويعكس هذا النمو استمرار الأداء الإيجابي لقطاع الصناعات الغذائية المصرية، مدعومًا بارتفاع صادرات عدد من المنتجات الرئيسية، إلى جانب تعزيز حضور المنتجات المصرية ذات القيمة المضافة في الأسواق الخارجية.

وبحسب بيانات المجلس التصديري، استحوذت السلع الغذائية الـ15 الرئيسية على نحو 3.207 مليار دولار من إجمالي صادرات القطاع البالغة 4.473 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026.

ويستند المجلس في بياناته إلى قاعدة بيانات الصادرات التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC)، وفق تحليل المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

الصادرات الغدائية صادرات الصناعات الغذائية المصرية

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