منحة علماء المستقبل 2026.. الشروط وطريقة التسجيل وحالات إلغائها

تتجه أنظار الطلاب المتفوقين من الحاصلين على الثانوية العامة إلى الموعد النهائي للتقديم في منحة علماء المستقبل للعام الجامعي 2026/2027، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك المركزي المصري، والتي تستهدف إتاحة فرص تعليم جامعي متميزة للطلاب المستحقين من الفئات الأولى بالرعاية، والالتحاق بعدد من الجامعات الأهلية المشاركة في تخصصات علمية تلبي احتياجات الدولة.

منحة علماء المستقبل 2026.. الشروط وطريقة التسجيل

وتغلق الوزارة باب التقدم للمنحة غدا الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساء، أمام الطلاب المستفيدين من مبادرة «تكافل وكرامة»، وكذلك الطلاب الذين حصلوا على إعفاء من المصروفات الدراسية من جانب وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025/2026، وذلك وفقا للشروط والضوابط المحددة للتقديم.

منحة علماء المستقبل 2026

تأتي منحة «علماء المستقبل» في إطار جهود الدولة لدعم المتفوقين وتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التعليم، إلى جانب إعداد كوادر علمية مؤهلة في تخصصات ترتبط باحتياجات سوق العمل وأولويات التنمية.

وتوفر المنحة تغطية كاملة للمصروفات الدراسية، بالإضافة إلى تكاليف الإقامة والإعاشة طوال فترة الدراسة بالجامعات الأهلية المشاركة وحتى التخرج، بشرط استمرار الطالب في استيفاء المتطلبات الأكاديمية والسلوكية المحددة للمنحة.

شروط التقديم لمنحة علماء المستقبل

حددت الجهات المعنية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين في التقديم، ومن أبرزها:

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

أن يكون من الطلاب المتفوقين دراسيا.

أن يكون من المستفيدين من مبادرة «تكافل وكرامة»، أو من الطلاب الذين تم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية من وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025/2026.

أن يكون حاصلا على الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2025/2026.

أن يكون حسن السير والسلوك.

ألا يكون قد سبق فصله أكاديميا أو تأديبيا من أي مؤسسة تعليمية.

اجتياز اختبار القبول المقرر عقده عقب الترشيح الأولي.

كما يشترط ألا يكون الطالب مستفيدا في الوقت نفسه من منحة أخرى ممولة من جهة أخرى، مع ضرورة الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة واستكمال البيانات والتوقيع على إقرار التقدم من جانب الطالب وولي الأمر.

منحة علماء المستقبل 2026

التقديم إلكترونيا فقط

يتم تقديم طلبات الالتحاق بمنحة «علماء المستقبل» إلكترونيا من خلال المنصة الرسمية المخصصة للمنحة، على أن يلتزم الطالب بإدخال جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة وكاملة.

ويستخدم الطالب الرقم القومي كاسم مستخدم للدخول إلى المنصة، بينما يتم استخدام كلمة السر المدونة على شهادة إتمام الثانوية العامة، مع التأكيد على أن الطلبات غير المكتملة أو التي تتضمن بيانات غير صحيحة يتم استبعادها.

كما يلتزم الطالب الذي يتم اختياره للمنحة بفتح حساب بنكي في أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري داخل مصر، وذلك لاستقبال المبالغ المخصصة لتغطية تكاليف الإعاشة والإقامة.

تخصصات منحة علماء المستقبل

تشمل المنحة عددا من التخصصات العلمية التي تستهدف إعداد كوادر في المجالات ذات الأولوية، ومن بينها:

الطب.

الهندسة.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

التمريض.

الطب البيطري.

الفنون التطبيقية.

الفنون والتصميم.

الزراعة.

السياحة والفنادق والآثار.

ويتم توزيع المنح وفقا للتوزيع الجغرافي على مستوى المحافظات، بما يتيح فرصا تعليمية للطلاب المستحقين في مختلف الأقاليم.

منحة علماء المستقبل 2026

كيفية اختيار الطلاب المرشحين

يتم ترتيب الطلاب إلكترونيا وفقا لمجموع الثانوية العامة، ثم اختيار المرشحين مبدئيا مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي، وبناء على المحافظة التي توجد بها مدرسة الطالب الحاصل منها على شهادة الثانوية العامة.

وفي حال عدم توافر الكلية أو التخصص الذي يرغب الطالب في الالتحاق به داخل محافظته، يمكن السماح له بالتقدم إلى جامعة في أقرب محافظة وفقا للقواعد المنظمة للمنحة.

وبعد الانتهاء من مرحلة الترشيح الأولي، يخضع الطلاب المرشحون لاختبار قبول من خلال منظومة التنسيق، ولا يتم استكمال إجراءات الحصول على المنحة إلا للطلاب الذين يجتازون الاختبار بنجاح.

حالات إلغاء منحة علماء المستقبل

يتم إلغاء قبول الطالب بالمنحة تلقائيا إذا ثبت عدم صحة البيانات أو المستندات التي قدمها أثناء إجراءات التقديم، كما تلغى المنحة في حالة عدم حضور الطالب اختبار القبول المحدد له.

وتستمر المنحة طوال فترة الدراسة بشرط التزام الطالب بالمتطلبات الأكاديمية والسلوكية، ويشترط للحفاظ عليها تحقيق الحد الأدنى للمعدل الأكاديمي المحدد، والبالغ 3 أو ما يعادله، وذلك اعتبارا من السنة الدراسية الثانية.

وفي حال فقدان الطالب شرط المعدل الأكاديمي، يمكن إلغاء المنحة وإلزامه برد قيمتها وفقا للقواعد المنظمة، كما لا يسمح للطالب بالتحويل من كلية إلى أخرى خلال سنوات الاستفادة من المنحة.

حالات أخرى لإلغاء المنحة

تشمل حالات إلغاء المنحة أيضا انقطاع الطالب عن الدراسة دون الحصول على إذن أو دون تقديم سبب مقبول، أو صدور قرار تأديبي بحقه من الجامعة، أو إدانته بارتكاب مخالفة قانونية، ما لم تقرر الجهات المعنية قبول الأسباب والمبررات التي يقدمها الطالب كتابيا.

كما تلغى المنحة في حالة تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة بهدف الحصول عليها أو الاستمرار في الاستفادة منها.

وتؤكد منحة «علماء المستقبل» توجه الدولة نحو دعم الطلاب المتفوقين من الفئات المستحقة، وإتاحة فرص تعليم جامعي متميز أمامهم، بما يساهم في تعزيز تكافؤ الفرص وإعداد كوادر علمية مؤهلة في التخصصات التي ترتبط باحتياجات الدولة وخطط التنمية المستقبلية.