وزير الخارجية: مصر لن تتوانى عن تقديم الدعم للأشقاء في الساحل الأفريقي

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر لن تتوانى عن تقديم الدعم للأشقاء في الساحل الأفريقي.

وأوضح أن العلاقات بين مصر وبوركينا فاسو شهدت زخما كبيرا على المستويات كافة، وأن المحادثات مع نظيري من بوركينا فاسو تناولت علاقات التعاون الثنائي.



وأضاف وزير الخارجية: أكدنا تضامنا مع شعب النيجر الشقيق وإدانة محاولة الانقلاب الفاشلة، ومصر تبدي استعدادها الكامل لدعم ومساندة بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب.



ولفت وزير الخارجية، إلى أن مصر تعمل على مد جسور التعاون مع دول الساحل الأفريقي، وتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في البلدين لتحويل الفرص إلى مشروعات ملموسة.