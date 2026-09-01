بمشاركة 50 فتاة.. انطلاق فعاليات معسكرات "دوي.. دوائر الحكي" بمحافظة قنا

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالتعاون المثمر من كافة الجهات المجتمعية والتنفيذية بمحافظة قنا، في إطار المبادرة "دوي".



وأشار محافظ قنا، إلى أن هذه المبادرات الرائدة التي تسهم بشكل مباشر في خلق بيئة تفاعلية آمنة لتعزيز مهارات الحوار والتواصل بين الأجيال، فضلاً عن دعم الحرف اليدوية والأنشطة الفنية التي تكتشف المواهب الشابة.

و انطلقت فعاليات معسكرات "دوي.. دوائر الحكي" بمحافظة قنا، ضمن مبادرة "دوي" برعاية السيدة انتصار السيسي، التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بمدرسة قنا الإعدادية بنات، مستهدفًا 50 فتاة و37 من أولياء الأمور.

وأوضحت الدكتورة هدى سعدي، مقرر المجلس القومي بقنا، أن برنامج المعسكر يشتمل على مجموعة متنوعة من الأنشطة التي يتم تنظيمها بشكل متوازٍ، من بينها "دوائر الحكي"، و"حوار الأجيال"، و"نوادي المشاهدة"، إلى جانب تدريبات على الحرف اليدوية، وفقرات فنية، بما يسهم في توفير بيئة تفاعلية للفتيات وأولياء الأمور، وتعزيز مهارات الحوار والتواصل وتبادل الخبرات، فضلًا عن اكتشاف وتنمية المواهب والقدرات الإبداعية لدى المشاركات.

وأضافت سعدي، أن المعسكر شهد حضور فريق عمل المجلس القومي للمرأة، كما حضر وفد من مديرية التربية والتعليم بقنا برئاسة أشرف سعد، مدير إدارة قنا التعليمية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لدعم أنشطة المبادرة وتحقيق أهدافها في تمكين الفتيات وتنمية مهاراتهن وتعزيز مشاركتهن المجتمعية.