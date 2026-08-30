محافظ قنا يوجه بتسريع معدلات التنفيذ ورفع كفاءة الخدمات في أبوتشت

واصل اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جولته الميدانية بمركز ومدينة أبوتشت لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، والوقوف على معدلات التنفيذ ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار حرص المحافظة على متابعة المشروعات الخدمية والتنموية ميدانياً، والعمل على سرعة إنجازها بما يلبي احتياجات المواطنين.

كما تابع محافظ قنا، مشروع الصرف الصحي بقرية العليمات، إلى جانب تفقد طريق الصليبية بكوم عقوب بطول 7 كيلومترات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال ودفع معدلات الإداء، لضمان دخول المشروع الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وخلال تفقده للحملة الميكانيكية، وجه محافظ قنا برفع الكميات التي يتم توريدها من المخلفات إلى مصنع التدوير بنجع حمادي، لتصل إلى 70 طنًا، مع دراسة الاستعانة بشركات النقل للمساعدة في أعمال نقل المخلفات بما يضمن سرعة التخلص منها وتحسين منظومة النظافة والحفاظ على البيئة.

وتفقد محافظ قنا، المجمع الشرطي بأبوتشت، وأعمال الإنشاءات بكوبري الزرايب الجديد، على الترعة الفؤادية، ومجمع الخدمات الزراعية، والمركز التكنولوجي، موجهًا بدخول تلك المنشآت الخدمة في أسرع وقت لخدمة الأهالي.

وأنهى محافظ قنا، جولته بتفقد أعمال الإنشاءات الجارية بكوبري أعلى مزلقان السكة الحديد الجاري تنفيذه بطول 1570 مترًا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع، والعمل على سرعة الانتهاء منها وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة، مع ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين داخل الموقع، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتهم ومتابعة مراحل العمل بصورة مستمرة لضمان تحقيق المستهدفات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.

جاءت الجولة بحضور كل من : الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة، وأحمد عبد المحسن، وكيل مديرية التربية والتعليم، وحسن القط، وكيل وزارة التموين، والمهندس مصطفى هنداوي، مدير مديرية الطرق، ومحمد نصر، مستشار المحافظ لشؤون البيئة، وأحمد الزين، مدير وحدة المخلفات الصلبة، وحمادة صابر، ممثل مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد حسن، مدير المواقف، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية والصحية.