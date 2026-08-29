لحظة مرور مفاجئ .. صحة قنا تحيل عاملين بوحدات صحية للتحقيق

أجرت الدكتورة سمر عاطف وكيل مديرية الصحة بقنا، والدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، مروراً ميدانياً على وحدات الأشراف الغربية والأخصاص والعسيلية التابعة لإدارة قنا الصحية، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بتوجيهات من الدكتور عصام نبيل محمد، وكيل وزارة الصحة بقنا، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية.



وشمل المرور متابعة انتظام العمل داخل العيادات المختلفة، وخدمات الرعاية الأولية والتطعيمات ورعاية الأطفال وتنظيم الأسرة، إلى جانب متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والإطمئنان على إنتظام العمل بالسجلات والإلتزام بمواعيد الحضور والإنصراف.



وخلال المرور على وحدة الأشراف الغربية، تم إصدار تعليمات بسرعة تجهيز سكن الوحدة الخاص بالأطباء، بما يساهم في دعم انتظام واستمرارية تقديم الخدمات الصحية، كما تم إحالة التمريض المسئول عن متابعة الأطفال ورئيس التمريض للتحقيق.



كما تم إحالة مسئولي دفتر الحضور والإنصراف بوحدتي الأشراف الغربية والأخصاص للتحقيق، إلى جانب إحالة المتغيبين عن العمل للتحقيق، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام الكامل بمواعيد العمل والتعليمات المنظمة، ورفع مستوى الانضباط داخل الوحدات الصحية.

وأكدت وكيل مديرية الصحة بقنا، أهمية استمرار المرور الميداني على مختلف المراكز ، ومتابعة سير العمل بشكل مستمر، والتأكد من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات قد تؤثر على إنتظام وجودة الخدمة.



