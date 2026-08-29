قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

مع اقتراب نهاية شهر أغسطس، يترقب المواطنون في مصر موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي، لما يترتب عليه من تغيير في الساعة واختلاف في مواعيد العمل والدراسة ووسائل المواصلات والأنشطة اليومية، ووفقًا للقواعد المنظمة، تستعد البلاد لتأخير الساعة 60 دقيقة كاملة مع الإعلان الرسمي عن التوقيت الجديد وتفاصيل تطبيقه على القطاعات كافة.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر رسميا

وبحسب أحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، بدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026، على أن يستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من العام نفسه.

متى يبدأ التوقيت الشتوي 2026؟

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة كاملة.

وبناء على ذلك، عند وصول الساعة إلى 12:00 منتصف الليل مع بداية الجمعة 30 أكتوبر، تُعاد الساعة إلى 11:00 مساءً يوم الخميس 29 أكتوبر، لتبدأ بعدها مواعيد العمل وفق التوقيت الشتوي.

ويأتي هذا التغيير تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر، ضمن توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، والاستفادة بصورة أفضل من ساعات النهار ورفع كفاءة استخدام الموارد.

لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة؟

ويأتي اختيار يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الصيفي أو الشتوي باعتباره يوم عطلة لدى قطاع كبير من المواطنين، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، فضلًا عن المدارس، وهو ما يتيح وقتًا مناسبًا للتعامل مع تغيير الساعة قبل بداية أسبوع العمل، إلى جانب تقليل احتمالات حدوث أي مشكلات بسبب تغيير التوقيت.

سبب تغيير الساعة في مصر

يأتي تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستفادة المثلى من ساعات النهار، مع تعديل التوقيت مرتين سنويًا وفق الجدول المحدد قانونًا.

ويجرى تغيير الساعة في نهاية يوم الخميس وبداية الجمعة، للاستفادة من كون الجمعة عطلة في قطاعات واسعة، بما يحد من تأثير التغيير على انتظام العمل والخدمات.

كيفية ضبط الساعة على هواتف أندرويد

يمكن ضبط الساعة تلقائيا على هواتف أندرويد من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى الإعدادات.

- اختيار الإعدادات الإضافية (Additional settings).

- الضغط على الوقت والتاريخ (Date & Time).

- تفعيل خيار التاريخ والوقت تلقائيًا.

- إعادة تشغيل الهاتف إذا لزم الأمر، ثم التأكد من تحديث التوقيت.

خطوات ضبط التوقيت على آيفون

أما مستخدمو هواتف iPhone، فيمكنهم تفعيل التحديث التلقائي للوقت من خلال:

- فتح الإعدادات.

- اختيار عام.

- الضغط على التاريخ والوقت.

- تفعيل خيار التعيين تلقائيا.

وبمجرد تفعيل الإعداد، يُحدّث الهاتف الوقت تلقائيًا وفق التغييرات المعتمدة.