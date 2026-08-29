راحة سلبية لـ الأهلي بعد الفوز على دلفي وديا

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقق الفوز على دلفي بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين صباح اليوم على ‏ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.‏

أهداف الأهلي في مباراة دلفي

سجل للأهلي سفيان بن جديدة وأقطاي عبدالله، فيما دفع الجهاز الفني بالعديد من اللاعبين في ضوء تجهيز الجميع للمباريات ‏المقبلة.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق زد بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، في الثامنة مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة في إطار مباريات الجولة ‏الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.‏

الأهلي يواجه دليفي وديًا

ويسعى الجهاز الفني للأهلي، من خلال مواجهة دلفي، إلى منح اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة بشكل منتظم في المباريات الأخيرة، مساحة كافية للظهور والحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية، إلى جانب الوقوف على مستوياتهم قبل الاستحقاقات المقبلة.

وتأتي المباراة الودية في إطار سياسة الجهاز الفني الخاصة بالحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين، خاصة العناصر التي لا تشارك بصورة أساسية، تحسبًا للاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة وفقًا لاحتياجات الفريق.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية غدًا الأحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين، لبدء الاستعداد بشكل أكثر تركيزًا للمواجهة المقبلة أمام سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويولي الجهاز الفني أهمية كبيرة لمباراة سموحة، في ظل رغبة الأهلي في مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط منذ بداية المسابقة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق الانتصارات وعدم إهدار النقاط خلال الجولات الأولى، من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في موسمه الجديد 2026-2027 للمسابقة