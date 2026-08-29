هل ينقذ ممدوح عباس نجم الزمالك من الرحيل المجاني للأهلي في نهاية الموسم؟

يعيش نادي الزمالك حالة من الترقب بشأن مستقبل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم في ظل انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي وعدم توصل إدارة النادي حتى الآن إلى اتفاق نهائي معه بشأن التجديد.

ويكتسب ملف فتوح أهمية خاصة داخل الزمالك ليس فقط بسبب القيمة الفنية للاعب ولكن أيضًا في ظل ارتباط اسمه بإمكانية الانتقال إلى الأهلي الغريم التقليدي حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت الذي لم تبدأ فيه إدارة الزمالك مفاوضات رسمية مع اللاعب بالشكل النهائي دخل ممدوح عباس الرئيس الشرفي للنادي على خط الأزمة في محاولة للحفاظ على فتوح داخل القلعة البيضاء وإبعاده عن فكرة الرحيل إلى المنافس المباشر.

ممدوح عباس يتحرك لإنقاذ فتوح

وبحسب مصادر من داخل الزمالك يسعى ممدوح عباس إلى إقناع أحمد فتوح بالاستمرار مع الفريق وتجديد عقده خاصة في ظل وجود عرض مغرٍ من الأهلي للحصول على خدمات اللاعب.

ويأتي تحرك الرئيس الشرفي في توقيت حساس للغاية إذ إن عقد فتوح الحالي ينتهي بنهاية الموسم ما يعني أن اللاعب سيكون قادرًا على التوقيع لأي نادٍ مجانًا بداية من يناير 2027 دون الحاجة للحصول على موافقة إدارة الزمالك.

ويمثل هذا السيناريو مصدر قلق كبيرًا للنادي الأبيض خصوصًا إذا كان النادي الذي سيحصل على توقيع اللاعب هو الأهلي وهو ما سيجعل الزمالك يخسر أحد عناصره دون الحصول على أي مقابل مالي فضلًا عن انتقاله إلى المنافس المباشر.

فتوح يرحب بالتجديد.. ولكن

ولا يبدو أن أحمد فتوح يغلق الباب أمام الاستمرار مع الزمالك حيث أبدى اللاعب وفقًا للمصادر موافقة مبدئية على تمديد عقده لمدة 3 مواسم جديدة.

لكن موافقة اللاعب المبدئية لا تعني حسم الملف خاصة أن هناك شروطًا مالية يسعى فتوح إلى الاتفاق عليها قبل توقيع العقد الجديد.

وتأتي المستحقات المالية المتأخرة في مقدمة الملفات التي تعرقل بدء المفاوضات النهائية حيث لم يحصل اللاعب على مستحقات مالية متأخرة لدى النادي حتى الآن.

ويرى اللاعب أن تسوية هذه المستحقات تمثل خطوة أساسية قبل الدخول في مفاوضات نهائية حول العقد الجديد وهو ما يفسر تأخر إدارة الزمالك في فتح الملف بشكل رسمي حتى هذه اللحظة.

7 ملايين جنيه.. مفتاح تجديد فتوح؟

وكشفت المصادر أن ممدوح عباس تدخل في محاولة لحل الأزمة المالية المرتبطة باللاعب حيث وعد بسداد ما يقرب من 7 ملايين جنيه تمثل قيمة المستحقات المالية المتأخرة لأحمد فتوح.

ويهدف هذا التحرك إلى إزالة العقبة الرئيسية أمام فتح مفاوضات التجديد خاصة أن استمرار أزمة المستحقات قد يدفع اللاعب إلى التمسك بموقفه وتأجيل حسم مستقبله.

وفي حال تنفيذ هذا الوعد وسداد المستحقات يصبح الطريق ممهدًا أمام عقد جلسة تجمع مسؤولي الزمالك باللاعب ووكيل أعماله لمناقشة التفاصيل النهائية للعقد الجديد.

وتأمل إدارة النادي في أن يؤدي حل الأزمة المالية إلى تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق يضمن استمرار فتوح مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

لماذا يخشى الزمالك الرحيل المجاني؟

يمثل انتهاء عقد فتوح دون تجديد تهديدًا حقيقيًا للزمالك خصوصًا أن اللاعب سيكون قادرًا على الانتقال مجانًا بعد دخوله الفترة القانونية التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ.

وفي هذه الحالة لن يحصل الزمالك على أي مقابل مالي نظير رحيل اللاعب رغم أن النادي سيكون قد استفاد منه لسنوات وهو ما يجعل تجديد عقده أولوية بالنسبة للإدارة.

وتزداد حساسية الموقف بسبب ارتباط اللاعب بالأهلي إذ إن انتقال فتوح إلى صفوف الغريم التقليدي سيضاعف من حجم الخسارة بالنسبة لجماهير الزمالك التي لا تنظر إلى رحيل أحد نجوم الفريق إلى المنافس المباشر باعتباره مجرد صفقة انتقال عادية.

ومن هنا تأتي أهمية التحرك المبكر لحسم مستقبل اللاعب قبل الوصول إلى يناير عندما يصبح الزمالك في موقف تفاوضي أكثر صعوبة.

الأهلي يراقب الموقف

في المقابل يرتبط مستقبل فتوح بما ستسفر عنه تحركات الأهلي خلال الفترة المقبلة في ظل الأنباء التي تحدثت عن اهتمام النادي الأحمر بالحصول على خدمات اللاعب.

وفي حال فشل الزمالك في تجديد عقده فإن دخول اللاعب الفترة التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الحالي قد يفتح الباب أمام انتقاله إلى الأهلي بصورة مجانية في نهاية الموسم.

لكن حتى الآن لا يمكن اعتبار انتقال اللاعب إلى الأهلي أمرًا محسومًا خاصة أن فتوح أبدى ترحيبًا مبدئيًا بالبقاء مع الزمالك لمدة 3 مواسم وفقًا للمعلومات المتاحة.

وبالتالي فإن الكرة لا تزال في ملعب إدارة الزمالك واللاعب خصوصًا أن حل أزمة المستحقات المالية سيكون أحد المفاتيح الرئيسية لتحديد اتجاه المفاوضات.

جلسة منتظرة لحسم التفاصيل

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركًا جديدًا من جانب إدارة الزمالك من خلال عقد جلسة مع أحمد فتوح ووكيل أعماله لمناقشة التفاصيل المالية الخاصة بالعقد الجديد.

وتأتي هذه الجلسة حال الانتهاء من أزمة المستحقات المتأخرة باعتبار أن تسوية هذا الملف ستزيل أحد أبرز أسباب تأخر التفاوض بين الطرفين.

ويسعى الزمالك خلال الجلسة إلى الوصول لصيغة مالية مناسبة للنادي واللاعب بما يضمن استمرار الظهير الأيسر مع الفريق وفي الوقت نفسه يمنع انتقاله إلى أي نادٍ آخر دون تحقيق استفادة مالية للقلعة البيضاء.