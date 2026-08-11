ملف ساخن داخل الزمالك.. ماذا يحدث في مفاوضات تجديد أحمد فتوح؟

يستعد نادي الزمالك لفتح ملف تجديد عقد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق خلال الأيام المقبلة، في إطار تحركات إدارة النادي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وتترقب إدارة الزمالك عقد جلسة مع فتوح لمناقشة تفاصيل العقد الجديد والاستماع إلى مطالبه المالية إلى جانب عرض رؤية النادي وشروطه بشأن التجديد بهدف الوصول إلى اتفاق يضمن استمرار اللاعب مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

الزمالك يسعى لترضيـة فتوح ماليًا

وتحرص إدارة الزمالك على تقدير أحمد فتوح ماليا باعتباره أحد كباتن الفريق والعناصر الأساسية وتسعى للوصول إلى صيغة ترضي اللاعب وتتناسب في الوقت نفسه مع إمكانيات النادي المالية.

ويتمسك الزمالك بأن يكون عقد فتوح الجديد في إطار سقف التعاقدات المحدد داخل الفريق، مع تجنب حدوث مبالغة في القيمة المالية للعقد، بما يحافظ على التوازن داخل غرفة الملابس.

وتأتي تحركات الزمالك المبكرة لحسم ملف فتوح في ظل رغبة النادي في تفادي دخوله فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون تجديد خاصة أن اللاعب سيكون قادرا وفقا للوائح على التوقيع لأي نادٍ آخر دون الرجوع إلى الزمالك حال وصوله إلى الأشهر الستة الأخيرة من عقده.

فتوح يرحب بالاستمرار مع الزمالك

من جانبه، يرحب أحمد فتوح بفكرة الاستمرار داخل القلعة البيضاء وتجديد عقده، إلا أن المقابل المالي سيكون العامل الأبرز في حسم المفاوضات، في ظل رغبة اللاعب في الحصول على عقد يتناسب مع مكانته داخل الفريق.

وتنتظر إدارة الزمالك أن تشهد الجلسة المقبلة مناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق نهائي يغلق هذا الملف مبكرا ويمنح الجهاز الفني مزيدًا من الاستقرار.

الزمالك يعود للدفاع الجوي

وفي إطار استعداداته للموسم الجديد قرر مجلس إدارة الزمالك عودة الفريق الأول لكرة القدم لخوض تدريباته على ملعب الدفاع الجوي بناء على طلب معتمد جمال المدير الفني وذلك عقب انتهاء المعسكر المقام حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي القرار ضمن خطة الجهاز الفني لتوفير أفضل الظروف أمام اللاعبين خلال فترة الإعداد، ورفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

الزمالك يختبر جاهزيته أمام البلاستيك

ويخوض الزمالك عددا من المباريات الودية خلال معسكر الإعداد، حيث يستهل مواجهاته اليوم أمام فريق البلاستيك في السادسة مساء ضمن برنامج المباريات الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا للموسم الجديد.

ويسعى معتمد جمال لاستغلال المباريات الودية في اختبار العناصر المتاحة ومنح اللاعبين فرصا مختلفة للمشاركة إلى جانب الوصول إلى التشكيل الأساسي والخطة الأنسب قبل بداية المنافسات الرسمية.

وتواصل إدارة الزمالك في الوقت نفسه العمل على الملفات المهمة المتعلقة بالفريق وعلى رأسها تجديد عقود العناصر الأساسية وفي مقدمتها أحمد فتوح بالتزامن مع الاستعدادات الفنية لانطلاق الموسم الجديد.