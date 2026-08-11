قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط انتقادات لتجاهله ضحايا الزلزال.. نتنياهو يشيد باعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان
هجوم يستهدف نقطة عسكرية لوزارة الدفاع السورية في ريف القامشلي
مد باب التقديم لمدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه
وشها اتنفخ شهرين | القصة الكاملة لـ تورط طبيب تجميل بعد بلاغ سيدة بالنزهة
الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. والأربعاء الذروة بـ 42 درجة محسوسة بالقاهرة
يجب تفكيك السلطة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع عودة محمود عباس إلى رام الله
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
ناس رايحين يجيبوا لقمة العيش .. تأثر أحمد موسى بحادث الإسماعيلية
لأول مرة فى تاريخها .. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمال 40000 ميجاوات
مفاجأة .. عبدالله السعيد يدرس الاعتزال نهائيا بعد فسخ تعاقده مع الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملف ساخن داخل الزمالك.. ماذا يحدث في مفاوضات تجديد أحمد فتوح؟

أحمد فتوح
أحمد فتوح
منتصر الرفاعي

يستعد نادي الزمالك لفتح ملف تجديد عقد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق خلال الأيام المقبلة، في إطار تحركات إدارة النادي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وتترقب إدارة الزمالك عقد جلسة مع فتوح لمناقشة تفاصيل العقد الجديد والاستماع إلى مطالبه المالية إلى جانب عرض رؤية النادي وشروطه بشأن التجديد بهدف الوصول إلى اتفاق يضمن استمرار اللاعب مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

الزمالك يسعى لترضيـة فتوح ماليًا

وتحرص إدارة الزمالك على تقدير أحمد فتوح ماليا باعتباره أحد كباتن الفريق والعناصر الأساسية وتسعى للوصول إلى صيغة ترضي اللاعب وتتناسب في الوقت نفسه مع إمكانيات النادي المالية.

ويتمسك الزمالك بأن يكون عقد فتوح الجديد في إطار سقف التعاقدات المحدد داخل الفريق، مع تجنب حدوث مبالغة في القيمة المالية للعقد، بما يحافظ على التوازن داخل غرفة الملابس.

وتأتي تحركات الزمالك المبكرة لحسم ملف فتوح في ظل رغبة النادي في تفادي دخوله فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون تجديد خاصة أن اللاعب سيكون قادرا وفقا للوائح على التوقيع لأي نادٍ آخر دون الرجوع إلى الزمالك حال وصوله إلى الأشهر الستة الأخيرة من عقده.

فتوح يرحب بالاستمرار مع الزمالك

من جانبه، يرحب أحمد فتوح بفكرة الاستمرار داخل القلعة البيضاء وتجديد عقده، إلا أن المقابل المالي سيكون العامل الأبرز في حسم المفاوضات، في ظل رغبة اللاعب في الحصول على عقد يتناسب مع مكانته داخل الفريق.

وتنتظر إدارة الزمالك أن تشهد الجلسة المقبلة مناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق نهائي يغلق هذا الملف مبكرا ويمنح الجهاز الفني مزيدًا من الاستقرار.

الزمالك يعود للدفاع الجوي

وفي إطار استعداداته للموسم الجديد قرر مجلس إدارة الزمالك عودة الفريق الأول لكرة القدم لخوض تدريباته على ملعب الدفاع الجوي بناء على طلب معتمد جمال المدير الفني وذلك عقب انتهاء المعسكر المقام حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي القرار ضمن خطة الجهاز الفني لتوفير أفضل الظروف أمام اللاعبين خلال فترة الإعداد، ورفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

الزمالك يختبر جاهزيته أمام البلاستيك

ويخوض الزمالك عددا من المباريات الودية خلال معسكر الإعداد، حيث يستهل مواجهاته اليوم أمام فريق البلاستيك في السادسة مساء  ضمن برنامج المباريات الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا للموسم الجديد.

ويسعى معتمد جمال لاستغلال المباريات الودية في اختبار العناصر المتاحة ومنح اللاعبين فرصا مختلفة للمشاركة إلى جانب الوصول إلى التشكيل الأساسي والخطة الأنسب قبل بداية المنافسات الرسمية.

وتواصل إدارة الزمالك في الوقت نفسه العمل على الملفات المهمة المتعلقة بالفريق وعلى رأسها تجديد عقود العناصر الأساسية وفي مقدمتها أحمد فتوح بالتزامن مع الاستعدادات الفنية لانطلاق الموسم الجديد.

نادي الزمالك أحمد فتوح الزمالك مجلس إدارة الزمال ملعب الدفاع الجوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

الدولار

بعد تجاوزه الـ50 جنيها.. استمرار صعود سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

ترشيحاتنا

الدكتورة مايا مرسي

وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم النفسى لأسر ضحايا ومصابى حادث الإسماعيلية

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يلتقي أعضاء لجنة النواب لاستعراض الإجراءات التنظيمية بشأن خطوط المحمول

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 40

بالصور

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد