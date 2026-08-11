ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم الدواوايس بالإسماعيلية لـ18 عاملا وإصابة ٢٩ آخرين

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم الدواوايس إلي 18 عاملا، بينما أصيب 29 آخرين بإصابات متفرقة بالجسد ما بين جروح وكسور وكدمات، وذلك جراء حادث تصادم سيارتين نقل كانوا يستقلونها علي وصلة الدواويس بدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

تعود تفاصيل واحداث الواقعة عندما تلقي اللواء مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية، اليوم "الثلاثاء"، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل دائرة مركز ومدينة القصاصين، مما تسبب في مصرع ١٥ شخصا واصابة ٢٩ آخرين.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتم نقل المصابين لقسم الاستقبال والطوارىء بمستشفى القصاصين المركزى ومستشفى المجمع الطبي، لتلقي العلاج للازم، بينما تم نقل والتحفظ علي جثث المتوفين الي ثلاجة ذات المستشفي.

وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول تفاصيل وملابسات الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.