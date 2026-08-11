قبل عرضه.. التفاصيل الكاملة لفيلم Digger

حددت الشركة المنتجة لفيلم Digger يوم 2 أكتوبر 2026، موعداً لطرحه في السينمات.

توم كروز يجسد رجل أعمال ثريًا وقويًا يعمل في مجال النفط، يجد نفسه في مواجهة كارثة عالمية تسبب فيها، ويحاول بشكل محموم إثبات أنه الشخص القادر على إنقاذ البشرية.

تفاصيل الفيلم

الفيلم كتبه إيناريتو بالاشتراك مع ألكسندر دينيلاريس ونيكولاس جياكوبوني وسابينا بيرمان، ومن إخراج أليخاندرو غونزاليس إيناريتو، ومن بطولة توم كروز في دور Digger Rockwell، إلى جانب ريز أحمد، وجون غودمان، وساندرا هولر، وجيسي بليمونز، ومايكل ستولبارغ، وصوفي وايلد، وإيما دارسي.