سقط من الحواجز الحديدية.. إيهاب توفيق يتعرض لموقف محرج

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للفنان إيهاب توفيق حيث يتعرض الى موقف محرج بحفله فى تونس.

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وشهد إيهاب توفيق اثناء سقوطة لحظة مرور الحواجز الحديدية ليقابل الجمهور.

حفل إيهاب توفيق فى المنصورة

أحيا الفنان إيهاب توفيق حفلًا غنائيًا كبيرًا في المنصورة الجديدة، ضمن فعاليات صيف 2026، في سهرة جماهيرية أقيمت بتنظيم Delta Capital بالتعاون مع النادي الأهلي، بحضور عدد كبير من أهالي المنصورة الجديدة ومحبي النجم الكبير.

وقدم إيهاب توفيق خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، من بينها "ترجي فيا"، التي أشعلت أجواء الحفل وسط تفاعل وحماس كبير من الحضور، إلى جانب عدد من أعماله الغنائية المميزة، منها "سحراني" و"داني" و"عامل عاملة".

تفاصيل حفل الفنان إيهاب توفيق

وشهد الحفل حضور مدير أعمال إيهاب توفيق، تامر عبد المنعم، الذي حرص على متابعة تفاصيل الحفل.

وتأتي مشاركة إيهاب توفيق في فعاليات صيف 2026 ضمن نشاط فني مكثف يواصل من خلاله لقاء جمهوره في عدد من المدن والفعاليات المختلفة، مؤكدًا حضوره المستمر على الساحة الغنائية.

وعلى صعيد آخر، أحيا إيهاب توفيق خلال الفترة الماضية سلسلة من الحفلات الغنائية في تونس، والتي حققت نجاحًا جماهيريًا لافتًا، وشهدت حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور التونسي، ليواصل بعدها نشاطه الفني بمجموعة جديدة من الحفلات والفعاليات داخل مصر.

ويواصل إيهاب توفيق خلال الفترة المقبلة تقديم حفلاته الغنائية، وسط حالة من الحماس والترقب من جمهوره، الذي ينتظر دائمًا أعماله ولقاءاته المباشرة على المسرح.