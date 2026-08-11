محمد الجبالي يوضح تفاصيل جلسة الاستماع بالمجلس الأعلى للإعلام

أكد الصحفي محمد الجبالي انتهاء جلسة الاستماع معه بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحًا أن محور الجلسة كان متعلقًا بأحد المنشورات الموجودة على صفحته الرسمية.

المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام

وأوضح الجبالي أن ما أُثير بشأن الفيديو والكلام عن بيزيرا وشيكوبانزا لم يتم التطرق إليه نهائيًا خلال جلسة الاستماع، مشيرًا إلى أن رئيس لجنة الاستماع أكد بشكل واضح أن القانون لا يحاسب على النوايا.

واختتم الجبالي حديثه بتوجيه الشكر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدًا تقبله لأي قرار يصدر، طالما كان بعيدًا عن الأمور التي أثيرت بشأن الفيديو المتداول، والذي يرى أنه تعرض للتحريف.