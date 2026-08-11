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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القصة الكاملة.. حكاية 7 ساعات من التحقيقات مع المتهم بقتل أسرة كاملة في التجمع

الضحايا
الضحايا
رامي المهدي

استغرقت نيابة القاهرة الكلية، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، 7 ساعات من التحقيقات مع المتهم بقتل أسرة كاملة في التجمع.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، حبس المتهم بإنهاء حياة أسرة كاملة بمنطقة التجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.


واستمعت النيابة، إلى أقوال حارس العقار وزوجته في واقعة اتهام أحد الأشخاص بإنهاء حياة أسرة التجمع.


وشهدت تحقيقات النيابة العامة في واقعة اتهام أحد الأشخاص بإنهاء حياة أسرة كاملة بمنطقة التجمع، لحظات مثيرة، بعدما التزم المتهم الصمت التام خلال التحقيقات، ولم يدلي بأي أقوال بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.


وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن المتهم ظل لنحو ساعتين أمام النيابة في حالة صمت، دون أن يتحدث أو يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه، وسط محاولات من جهات التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة ودوافعها.

وتواصل نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقاتها في الحادث، للوقوف على تفاصيل الجريمة، وفحص الأدلة وملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كشفت اعترافات المتهم بارتكاب واقعة مقتل أحد الأشخاص وزوجته وابنتيهما بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، عن تفاصيل الجريمة، حيث أقر بأنه كان يعلم باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية وسبائك ذهبية داخل مسكنه، فقرر التخلص منه وسرقته لمروره بضائقة مالية.

وأوضح المتهم، خلال مواجهته أمام أجهزة الأمن، أنه استدرج المجني عليه بسيارته، وتعدى عليه بإطلاق عيار ناري، وعقب التأكد من وفاته استولى على مفاتيح مسكنه، ثم تخلص من جثمانه بإلقائه خلف حاجز خرساني بطريق العين السخنة.

وأضاف المتهم أنه توجه عقب ذلك إلى محل إقامة المجني عليه، وتواصل مع زوجته، وأوهمها بأن زوجها تعرض لحادث سير ونُقل إلى أحد المستشفيات، ثم اصطحبها رفقة كريمتيها داخل سيارتها، وأطلق عليهم أعيرة نارية بالطريق، ما أسفر عن وفاتهن.

وأشار المتهم إلى أنه عاد بعد ذلك إلى محل إقامة الأسرة، وترك سيارة الزوجة بالقرب من المسكن وبداخلها جثامين المجني عليهن، ووضع غطاءً على السيارة، ثم حاول الدخول إلى منزل المجني عليه باستخدام المفاتيح التي استولى عليها، إلا أنه فوجئ بتواجد حارس العقار، فلم يتمكن من الدخول، وقرر العودة في وقت لاحق لإتمام جريمته وسرقة محتويات المسكن.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول عدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي معلومات بشأن ملابسات حادث مصرع أفراد أسرة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ اليوم 10 أغسطس، تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من أحد الأشخاص بتغيب شقيقه، مالك مطبعة ومقيم بدائرة القسم، وعدم تمكنه من التواصل معه.

وبالانتقال إلى محل إقامة المتغيب، عُثر على سيارته وبها آثار دماء وأعيرة نارية، كما عُثر على جثمان زوجته وكريمتيه داخل سيارة الزوجة بالقرب من محل إقامتهم.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه صديق المجني عليه، بالمعاش، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

وبإرشاد المتهم، تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، وقدم تفصيلات تنفيذها ودوافعه على النحو المشار إليه.

وتم نقل جثامين المتوفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

القاهرة الجديدة التجمع أسرة كاملة بمنطقة التجمع اخبار الحوادث

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