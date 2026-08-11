مالهوش غير دان.. عمر كمال يمازح حسام حسن وزوجته على طريقة الأغاني

في أجواء مليئة بالضحك والمزاح، شارك المطرب عمر كمال متابعيه مقطع فيديو لمدرب منتخب مصر حسام حسن وزوجته «دان»، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك».

وغنّى عمر كمال خلال الفيديو لحسام حسن بطريقة طريفة، مرددًا: «كلمة تتحط حلق في الودان.. حسام حسن مالهوش غير دان»، مشيرًا إلى زوجة مدرب منتخب مصر، وسط تفاعل وضحكات من الثنائي.

ولفت الفيديو الأنظار إلى العلاقة القوية التي تجمع حسام حسن بزوجته دان، خاصة مع ظهورها خلال الفترة الماضية بشكل متكرر وهي تساند زوجها في مشواره مع منتخب مصر، وتشارك الجمهور كواليس متابعتها لمباريات الفراعنة وانفعالاتها خلال البطولة.

وخلال مشوار المنتخب، حرصت دانا على توثيق لحظات دعمها لحسام حسن، سواء من خلال رسائلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مكالمات الفيديو التي جمعتها به عقب بعض المباريات.

وفي إحدى اللقطات بعد تحقيق المنتخب الفوز، ظهر حسام حسن وهو يخاطب زوجته قائلًا لها: «إنتي وش السعد عليا».

كما تحدثت دانا في تصريحات إعلامية عن دعمها المستمر لزوجها، مؤكدة أن كرة القدم تمثل جزءًا أساسيًا من حياته، وأنها تكرس جانبًا كبيرًا من حياتها لأسرتها ومساندته في مشواره مع المنتخب.

وتعود علاقة حسام حسن ودانا آدم إلى عام 2015، بعدما تعارفا في الساحل الشمالي، قبل أن تتطور العلاقة بينهما إلى الزواج، ورُزقا بطفلين.

كما مرت علاقتهما بفترة انفصال قبل أن يعودا لاستكمال حياتهما معًا.

ويأتي فيديو عمر كمال ليضيف لمسة طريفة إلى الظهور العفوي للثنائي، خاصة مع اختيار كلمات الأغنية التي ركزت على ارتباط حسام حسن بزوجته، وتفاعلها معه أمام الكاميرا.