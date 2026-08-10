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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات على البيع تتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل محل بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من عدد من الأشخاص لقيامهم بأعمال البلطجة وتهديد وترويع المواطنين بإستخدام سلاح أبيض بالقاهرة.


 

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بتاريخ 6/ الجارى بدائرة قسم شرطة البساتين بين طرف أول : (عامل بمحل بقالة "مصاب بجرح بالرأس"، وشخصين) ، وطرف ثان : (أحد الأشخاص) جميعهم مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة ، وبنى سويف" ، لخلافات بينهم حول البيع و الشراء داخل محل عمل الأول قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب ، نتج عن ذلك إصابة أحدهم المنوه عنها.


 

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحدهم (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعــة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سلاح أبيض

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