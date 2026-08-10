قابيل وهابيل "تلا".. شاب ينهي حياة شقيقه في المنوفية

​شهدت قرية سماليج التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية جريمة مأساوية، حيث لقي شخص مصرعه على يد شقيقه إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية.

​ تلقت مديرية أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة تلا يُفيد بوقوع مشاجرة وانتقال طرفيها داخل داخل القرية.

فور ورود البلاغ، توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث لفحص ملابساته واتخاذ الإجراءات الأولية.

تبين من الفحص الميداني مصرع المواطن (م. غ) متأثراً بإصاباته جراء اعتداء شقيقه عليه خلال النزاع، وتم نقل جثة المجني عليه إلى ثلاجة حفظ الموتى بـ المستشفى القريب، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرِّر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي بدأت بسماع أقوال شهود العيان وأفراد الأسرة للوقوف على أسباب الجريمة وتحديد المسؤوليات الجنائية.