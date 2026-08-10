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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب الآن في مصر

ذهب
ذهب
محمد غالي

تواصل أسعار الذهب في مصر تصدر اهتمامات المواطنين والمستثمرين، بالتزامن مع استمرار التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية، والتي تنعكس بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر، وسط متابعة يومية من جانب الراغبين في الشراء والبيع، خاصة مع اعتبار الذهب أحد أبرز أدوات الادخار والحفاظ على قيمة الأموال.

ذهب

ويترقب المتعاملون في سوق الصاغة تطورات الأسعار بشكل مستمر، في ظل ارتباط حركة الذهب محليا بعدد من العوامل العالمية، أبرزها سعر الأوقية في البورصات الدولية وتحركات الدولار، إلى جانب مستويات الطلب داخل السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7080 جنيها للبيع و7025 جنيها للشراء، ليواصل هذا العيار تصدر قائمة أسعار الذهب من حيث القيمة، باعتباره الأعلى نقاء بين أعيرة الذهب المتداولة في السوق المحلية.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6195 جنيها للبيع و6145 جنيها للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر انتشارا بين المواطنين، خاصة في المشغولات الذهبية وحركة البيع والشراء داخل محال الصاغة.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5310 جنيهات للبيع و5265 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4130 جنيها للبيع و4095 جنيها للشراء.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل نحو 49560 جنيها للبيع و49160 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة محليا نحو 220215 جنيها للبيع و218435 جنيها للشراء.

وعلى المستوى العالمي، سجلت الأونصة نحو 4382.51 دولار، وسط متابعة مستمرة لتحركات أسعار الذهب في الأسواق الدولية وانعكاسها على السوق المصرية.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تحدد اتجاه حركة المعدن النفيس محليا وعالميا، ويأتي في مقدمتها التغيرات في مستويات العرض والطلب، إلى جانب قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

كما تؤثر تحركات الدولار الأمريكي بشكل مباشر على أسعار الذهب العالمية، حيث عادة ما ترتبط حركة المعدن الأصفر بعلاقة عكسية مع قوة العملة الأمريكية، فضلًا عن تأثير معدلات التضخم والسياسات النقدية على قرارات المستثمرين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتلعب أسعار النفط ومؤشرات أداء الاقتصاد العالمي دورا في تحديد اتجاهات الذهب، إلى جانب التطورات السياسية والجيوسياسية والأزمات الدولية، التي قد تدفع المستثمرين إلى زيادة الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا خلال فترات عدم الاستقرار.

الذهب يواصل جذب المستثمرين

ويحتفظ الذهب بمكانته كأحد أهم الأصول المستخدمة في الادخار والاستثمار، خاصة في ظل قدرته على الحفاظ على جزء من قيمة المدخرات على المدى الطويل، فضلًا عن إمكانية استخدامه ضمن أدوات تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل مخاطر تقلبات بعض الأصول الأخرى.

وتظل حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدد من المتغيرات، في مقدمتها اتجاهات السياسة النقدية العالمية وقرارات أسعار الفائدة وتحركات الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية.

ومع استمرار هذه المتغيرات، تظل المتابعة اليومية لأسعار الذهب أمرًا مهمًا للراغبين في الشراء أو البيع، خاصة أن الأسعار قد تشهد تغيرات متلاحقة وفقا لحركة الأسواق العالمية ومستويات الطلب والمعروض في السوق المحلية.

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