هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

تصدرت حقيقة وقوع زلزال اليوم في مصر اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول منشورات خلال الساعات الماضية تزعم شعور مواطنين بهزة أرضية في عدد من المناطق والمحافظات، بالتزامن مع الهزة التي شعر بها بعض المواطنين خلال الأسبوع الماضي.

وأثارت هذه المنشورات حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن حقيقة حدوث زلزال جديد، وقوته ومكان تسجيله، وما إذا كانت محطات الرصد التابعة للجهات المختصة قد سجلت بالفعل هزة أرضية خلال الساعات الماضية.



حقيقة وقوع زلزال اليوم في مصر

لحسم الجدل المتداول، جرى التواصل مع الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، للتأكد من حقيقة ما تم تداوله بشأن وقوع هزة أرضية جديدة في مصر.



زلزال

وأكد رئيس قسم الزلازل أنه لم يتم تسجيل أي هزة أرضية خلال الفترة التي تحدث عنها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الشبكة القومية للزلازل تتابع النشاط الزلزالي بصورة مستمرة على مدار الساعة.

وأشار إلى أن محطات الشبكة لم ترصد هزة أرضية مسجلة تتوافق مع المنشورات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما ينفي وجود زلزال مسجل وفق البيانات الرسمية خلال التوقيت المشار إليه.

هل حدث زلزال في مصر اليوم؟

بحسب تصريحات رئيس قسم الزلازل، لا توجد في الوقت الحالي بيانات رسمية تؤكد وقوع زلزال في مصر خلال الفترة التي أشار إليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت خلال الساعات الماضية منشورات تتحدث عن شعور بعض المواطنين بهزة أرضية خفيفة في مناطق مختلفة، الأمر الذي دفع عددًا من المتابعين إلى التساؤل عما إذا كانت تلك المشاهدات مرتبطة بنشاط زلزالي فعلي.

وتتكرر مثل هذه التساؤلات عادةً مع سرعة انتشار أخبار الهزات الأرضية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الشعور بحركة أو اهتزاز لا يعني بالضرورة تسجيل زلزال من جانب محطات الرصد، إذ تعتمد الجهات المختصة على البيانات العلمية الصادرة عن الشبكة القومية للزلازل.

البحوث الفلكية تحسم الجدل بشأن زلزال اليوم

تُعد الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الجهة المختصة برصد وتسجيل النشاط الزلزالي في مصر.

وتضم الشبكة عددًا من محطات الرصد المنتشرة في مناطق مختلفة، بما يسمح بمتابعة النشاط الزلزالي وتحليل الهزات التي يتم تسجيلها وتحديد موقعها وعمقها وقوتها.

وبالتالي، فإن المعلومات الرسمية المتعلقة بوقوع زلزال أو هزة أرضية تستند إلى القراءات والبيانات التي تسجلها محطات الشبكة، وليس فقط إلى المنشورات أو الشهادات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي واقعة اليوم، جاء تصريح رئيس قسم الزلازل بالمعهد ليحسم حالة الجدل، بعدما أكد عدم تسجيل هزة أرضية في التوقيت الذي تحدث عنه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.



زلزال

لماذا انتشرت أنباء الهزة الأرضية؟

أثارت المنشورات المتداولة اهتمامًا واسعًا بسبب حديث عدد من المستخدمين عن شعورهم باهتزاز أو هزة خفيفة، ما أدى إلى انتشار التساؤلات حول احتمال وقوع زلزال في إحدى المناطق المصرية.

ومع ذلك، فإن تحديد حقيقة أي هزة أرضية لا يتم من خلال الشعور الشخصي وحده، وإنما من خلال محطات الرصد الزلزالي والبيانات العلمية التي تصدرها الجهات المختصة.

ولهذا تظل البيانات الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المرجع الأساسي في معرفة ما إذا كانت هزة أرضية قد وقعت بالفعل، وكذلك تحديد قوتها وموقعها.

زلزال مصر.. تفاصيل هزة 3 أغسطس 2026

يأتي تداول أنباء زلزال اليوم بعد أيام من إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تسجيل هزة أرضية بالفعل في مصر يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026.

وأعلن المعهد أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له سجلت هزة أرضية على بُعد 38 كيلومترًا من السويس.

ووفق البيانات التي أعلنها المعهد، وقعت الهزة في تمام الساعة 03:00:29 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر.

وتختلف تلك الهزة المسجلة رسميًا عن المنشورات التي تم تداولها اليوم، إذ أكد رئيس قسم الزلازل عدم تسجيل هزة أرضية خلال الفترة التي تحدث عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

هل الشعور بالاهتزاز يعني وقوع زلزال؟

لا يعني شعور بعض الأشخاص باهتزاز أو حركة بسيطة بالضرورة وقوع زلزال مسجل رسميًا، فقد تتعدد الأسباب التي تجعل المواطنين يشعرون بحركة أو اهتزاز، بينما يبقى التأكد من حدوث نشاط زلزالي من اختصاص محطات الرصد والجهات العلمية المعنية.

وفي حال وقوع هزة أرضية فعلية، تعمل الشبكة القومية للزلازل على تسجيل بياناتها وتحليلها، ثم تصدر الجهات المختصة البيانات الرسمية المتعلقة بها عند الحاجة.

لذلك، ينصح بعدم الاعتماد على المنشورات غير الرسمية التي تنتشر سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا عندما تتعلق بأحداث قد تسبب القلق بين المواطنين.

البحوث الفلكية تتابع النشاط الزلزالي باستمرار

تواصل الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية متابعة النشاط الزلزالي في مصر بشكل مستمر، من خلال محطات الرصد المنتشرة في أنحاء مختلفة من الجمهورية.

وتساعد هذه الشبكة على رصد الهزات الأرضية وتحديد خصائصها، بما في ذلك القوة والموقع والعمق، بما يتيح إصدار بيانات دقيقة بشأن أي نشاط زلزالي يتم تسجيله.

ومن ثم، فإن عدم تسجيل هزة أرضية من جانب الشبكة يعني عدم وجود بيانات رسمية تؤكد ما يتم تداوله بشأن زلزال جديد في مصر خلال الفترة المشار إليها.

زلزال

حقيقة زلزال اليوم في مصر

بعد تداول منشورات تزعم حدوث هزة أرضية في عدد من المناطق، أكدت البحوث الفلكية عدم تسجيل زلزال جديد خلال الفترة التي تحدث عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل، كان المعهد قد أعلن رسميًا في 3 أغسطس 2026 تسجيل هزة بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، على بُعد 38 كيلومترًا من السويس، وهو ما يفسر ربما استمرار اهتمام المواطنين بمتابعة أي أخبار جديدة عن النشاط الزلزالي في مصر.

وبناءً على التصريحات الرسمية، لا توجد حتى الآن بيانات تؤكد وقوع هزة أرضية جديدة في مصر اليوم، بينما تستمر الشبكة القومية للزلازل في متابعة النشاط الزلزالي بشكل متواصل.

وينصح المواطنين بعدم الانسياق وراء المنشورات غير الموثقة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية باعتبارها الجهة المختصة بتسجيل ورصد الزلازل والهزات الأرضية في مصر.