حكيم يلتقي جمهوره في الساحل الشمالي بحفل غنائي كبير.. في هذا الموعد

يستعد نجم الأغنية الشعبية حكيم، لإحياء حفل غنائي جماهيري يوم 20 أغسطس الجاري، وذلك على خشبة المسرح الروماني في الساحل الشمالي، وسط استعدادات خاصة لتقديم ليلة فنية مميزة تجمع بين أشهر أغانيه وأجواء البهجة التي اعتاد أن يصنعها مع جمهوره.

ومن المقرر أن يقدم حكيم خلال الحفل باقة متنوعة من أبرز أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا على مدار مشواره الفني، ليتفاعل معها الجمهور ويستعيد مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي رسخت مكانته كواحد من أبرز نجوم الأغنية الشعبية في مصر والوطن العربي.

ويحمل الحفل عددًا من المفاجآت التي يستعد حكيم للكشف عنها خلال فقراته، في أجواء يتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع تزامن الحفل مع موسم الحفلات الصيفية بالساحل الشمالي.



ويواصل حكيم ، خلال الفترة الحالية نشاطه الفني، حيث يحرص على لقاء جمهوره في عدد من الحفلات والمناسبات الغنائية، مقدمًا مجموعة من أعماله التي تجمع بين الطابع الشعبي والإيقاع المميز الذي اشتهر به طوال مسيرته الفنية.

وطرح مؤخرا حكيم أغنية نص ملعب قلبي من كلمات حازم إكس، وألحان كريم الصباغ، وتوزيع فلسطيني، وتحمل الأغنية طابعًا خاصًا ومختلفًا وتصدرت الأغنية الترند وقت طرحها وحققت نجاح كبير .

ويواصل نجم الأغنية الشعبية حكيم من خلال "نص ملعب" رهانه على التجديد وتقديم أفكار موسيقية مبتكرة، مستفيدًا من خبرته الطويلة ومسيرته الحافلة بالنجاحات، والتي جعلته واحدًا من أبرز نجوم الغناء الشعبي في الوطن العربي، وصاحب بصمة فنية خاصة نجحت في الوصول إلى مختلف الأجيال.

وتقول كلمات الأغنية: كل ده ممل وأنت كراميل، أنت كراميل على لساني تلجهم ساح وأنت تفاح أنت تفاح أمريكاني كل ده Stop وأنت خد حب أنت خد حب أنت حبيبي، كنت في عذاب وأنت عناب انت عناب جرالي ريقي، يا نص ملعب قلبي العب ورقص قلبي باصيلي حضن يا قلبي وانا هستلم علي قلبي قلبي قلبي، كلهم نار وأنت سكرانت سكر جايلي نقاوة قربهم ويل وانت كوكتيل، انت كوكتيل مكس حلاوة كلهم نو وانت Hello انت Hello قرب جمبي، جرحوني الناس وانت اناناس انت اناناس رطب قلبي.