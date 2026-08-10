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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

جيلان علاء
جيلان علاء
علا محمد

شهدت منطقة التجمع الخامس بالقاهرة جريمة قتل مروعة، أسفرت عن مصرع أسرة كاملة، بعد أن أقدم المتهم، وفقًا للتحريات الأولية، على قتل الأب وزوجته وابنتيهما، إثر خلافات مالية نشبت بينه وبين رب الأسرة.

من جانبها قالت الفنانة جيلان علاء عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"إنك تصحى على خبر مقتل أسرة بينك وبينها كام شارع والسبب 100 ألف جنيه!.. طب أنت جالك قلب وقتلت الأب اللي هو صاحبك.. تقوم ميكفيكش ده وتستدرج الأم وبناتها وبتقتلهم.. إيه الرعب ده؟".

العثور على جثامين الزوجة وابنتيها


بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بالعثور على جثامين سيدة وابنتيها داخل سيارة بمنطقة النرجس في التجمع الخامس، لتنتقل على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبدأ في إجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

وبتكثيف التحريات، تبين أن الضحايا أسرة مكونة من الأب والأم وابنتين، قبل أن تكشف التحريات عن العثور على جثمان الأب مصابًا بطلق ناري، لتتكشف تفاصيل جديدة بشأن الجريمة.

منطقة التجمع الخامس بالقاهرة جريمة قتل مروعة مصرع أسرة كاملة المتهم المتهم وفقًا للتحريات الأولية

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