بشرى سارة.. محافظ أسوان يعتمد خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام إلى 215 درجة

فى بشرى سارة لأبناء أسوان من الطلاب وأولياء أمورهم ، إعتمد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان خفض الحد الأدنى لدرجات التنسيق للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام إلى 215 درجة بدلاً من 220 درجة، وذلك وفقاً لكثافات الفصول والأعداد المعتمدة من وزارة التربية والتعليم بما يسهم فى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الطلاب للإلتحاق بالتعليم الثانوى العام، مع الحفاظ على إنتظام وإستقرار العملية التعليمية .

إعتماد درجات القبول بمختلف نوعيات التعليم الثانوى

جاء ذلك أثناء عرض الدكتور ربيع أبو يوسف مدير مديرية التربية والتعليم لقواعد التنسيق على محافظ أسوان، والذى اعتمد درجات قبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى بمدارس المرحلة الثانوية، سواء للتعليم العام أو التعليم الفنى للعام الدراسى القادم ، وبموجب القرار أصبح الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام 215 درجة ، فيما تم إدراج 3 مدارس بالتعليم الفنى ، مع النزول بالمجموع فى 4 مدارس أخرى وفقاً لنوعية المدرسة ونظام الدراسة بها .

المحافظ : حريصون على تحقيق الإستقرار للعملية التعليمية

وأكد المهندس عمرو لاشين ضرورة تحقيق الإستقرار الكامل للعملية التعليمية قبل بدء العام الدراسى الجديد ، موجهاً بسرعة الإنتهاء من إجراءات إنتداب المعلمين ، مع تشكيل لجان لمتابعة أعمال قبول وتحويل الطلاب بين المدارس بما يضمن تطبيق القواعد المنظمة بمنتهى الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص .

الإستجابة للمطالب الجماهيرية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة



وأشار محافظ أسوان إلى أن المحافظة تعمل بصورة مستمرة على تلبية المطالب الجماهيرية فى مختلف القطاعات، وفى مقدمتها قطاع التعليم، باعتباره أحد أهم القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بمستقبل أبنائنا الطلاب وأسرهم ، موضحاً أن قرار خفض الحد الأدنى للتنسيق يأتى فى إطار الحرص على توفير الفرص التعليمية المناسبة للطلاب، وتحقيق التوازن بين رغباتهم والإمكانات المتاحة وكثافات الفصول التى حددتها وزارة التربية والتعليم بما يساهم فى تهيئة الأجواء الملائمة أمام الطلاب لمواصلة مسيرتهم التعليمية فى بيئة مستقرة ومحفزة على النجاح والتفوق .



يأتى قرار خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام إستجابة للمطالب الجماهيرية ، وحرصاً من محافظة أسوان على مستقبل أبنائها الطلاب ، مع الإلتزام بالأعداد والكثافات المعتمدة بما يحقق التوازن بين إتاحة الفرص التعليمية وضمان جودة وانتظام العملية التعليمية ، ويدعم جهود الدولة فى بناء أجيال قادرة على تحقيق النجاح والتفوق والمشاركة فى مسيرة التنمية.