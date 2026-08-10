مفيش مشاكل فى القلب.. مشوار أحمد مجدي من سقارة لـ الرحيل عن الزمالك| صور

أعلنت إدارة نادي الزمالك رحيل 5 من عناصر الشباب في ميركاتو إنتقالات اللاعبين الصيفي.

وجائت قائمة خماسي شباب الزمالك الراحلين عن القلعة البيضاء على النحو التالي: عبدالرحمن كمال وأنس وائل وأيمن أمير عبدالعزيز وأحمد مجدي وأحمد محمود.

مسيرة أحمد مجدي

عاش أحمد مجدي ناشئ الزمالك مع والدته وشقيقه الأكبر في سقارة بمدينه البدرشين فى محافظة الجيزة.

بدأت مسيرته فى كرة القدم مبكرا فى عمر الـ 7 سنوات والتحق بقطاع الناشئين فى نادي الزمالك.

واعتمد أحمد مجدي على نفسه فى الذهاب إلى مران فريق الناشئيت فى نادى الزمالك وعندما أصبح عمره 17 عاما قامت إدارة النادي بتوقيع عقد احترافي مع اللاعب نظرا لموهبته.

تم نصعيد أحمد مجدي لصفوف الفريق الأول تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز وتم تجديد عقده مرة أخرى فى عهد حسين لبيب رئيس النادي الحالي.

مسيرة أحمد مجدي بقميص نادي الزمالك من قطاع الناشئين إلى صفوف الفريق الأول استمرت قرابة الـ 13 عاما.

خلال الموسم المنقضى تلقى عديد العروض من الأندية لكن أحمد مجدي رفض من أجل الإستمرار فى صفوف نادي الزمالك.

انضم أحمد مجدي ناشئ الزمالك السابق لصفوف منتخب مصر مواليد 2005 تحت قيادة وائل رياض.

تم استبعاده من صفوف منتخب مصر حينها بداعى وجود أزمات فى القلب وتوجه بعدها اللاعب إلى مستشفى القصر العيني وأجرى الفحوصات الطبية التى استمرت لمدة عام كامل وتبين خلوه من أية أزمات صحية عبر التقارير والأشعة.

وفوجئ أحمد مجدي لدى تواجده فى معسكر فريق الزمالك منذ أيام قليلة بإخطاره برحيله عن نادي الزمالك بعد مسيرة استمرت 13 عاما.

كشف أحمد مجدي أحد اللاعبين الشباب بنادي الزمالك عن كواليس صادمة بشأن إبلاغه بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

واستغنى الزمالك عن بعض اللاعبين الشباب بشكل مفاجئ مثل أنس وائل وأحمد مجدي.

وكتب أحمد مجدي عبر حسابه على "انستجرام" بعد قرار الاستغناء عنه: "أنا أحمد مجدي، بقالي 14 سنة داخل نادي الزمالك، دخلت النادي وأنا صغير بعد ما روحت الاختبارات، وعملت أكثر من 10 اختبارات في كل مرة كنت بروح وأنا عارف إن ممكن أمشي، لكن كنت واثق في ربنا والحمد لله اتقبلت من غير أي واسطة، وطول عمري في الكورة، لا كان ليا واسطة ولا اعتمدت على أي حد غير توفيق ربنا ثم مجهودي".

وأضاف: "خلال الـ 14 سنة لعبت في كل المراحل السنية، وتشرفت بتمثيل منتخب الشباب، واتصعدت للفريق الأول مع جوزيه جوميز، لكن للأسف، قبل القيد بأيام قليلة، اتبلغت إني مش هكمل مع النادي".

وأكمل: "الموسم اللي فات فجأة اتقال لي إن عندي مشكلة صحية ومحتاج أعمل إشاعات، رغم إني عمري ما اشتكيت من أي حاجة، ولا حسيت بأي أعراض، فضلت حوالي 6 شهور بعمل فحوصات وإشاعات بسبب حاجة في الآخر طلعت مش موجودة أصلا، وضاع عليا موسم كامل كنت مستنيه عشان أثبت نفسي مع الفريق الأول".

وتابع: "في النهاية، قدمت تقرير من رئيس قسم القلب بجامعة القاهرة، وهو نفس الدكتور اللي النادي طلب مني أكشف عنده، وأكد إن حالتي سليمة تمامًا، ومفيش أي مانع من ممارسة كرة القدم".

واستكمل: "ورغم كده النادي رفض أكثر من عرض جالي من وقت تصعيدي للفريق الأول، وكان دائمًا الرد إن إنت ابن النادي ومستقبل النادي".

وأشار:"وطول فترة الإجازة كنت بتواصل مع النادي عشان أعرف موقفي، ولو مفيش نصيب كنت أشوف مستقبلي في مكان تاني قبل ما الأندية تقفل قوائمها، لكن في كل مرة كان الرد إني مستمر مع الفريق، ورفضت كل العروض التي أتت لي".

وأوضح: "طول عمري ما اشتكيت من أي حاجة، ولا اتكلمت عن الفلوس، رغم إن كان بيعدي شهر أقبض وعشرة لا، وكانت والدتي هي اللي بتصرف عليا لحد دلوقتي".

وأتم: اللي مزعلني مش قرار الرحيل لأن دي سنة الحياة في كرة القدم لكن اللي وجعني هي الطريقة والتوقيت، بعد 14 سنة من الانتماء والإخلاص للنادي.. حسبي الله ونعم الوكيل.