حديث جانبي بين عبد الناصر محمد ومعتمد جمال في مران الزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حديثًا جانبيًا جمع بين عبد الناصر محمد ومعتمد جمال، في لقطة نشرها الإعلامي مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي.

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وظهرت خلال الصورة أجواء من النقاش بين الثنائي، في الوقت الذي أشارت فيه بعض المتابعات إلى وجود خلافات بينهما خلال الفترة الماضية، دون الكشف عن تفاصيل ما دار بينهما خلال الحديث.

وتأتي اللقطة في ظل استعدادات الزمالك للموسم الجديد، وسط تركيز الجهاز الفني والإداري على تجهيز الفريق واللاعبين بالشكل الأمثل قبل انطلاق المنافسات الرسمية.