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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب سرقة خردة.. القبض على طرفي مشاجرة بأكتوبر

المشاجرة
المشاجرة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالجيزة.


بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بتاريخ 8 / الجارى بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بين طرف أول : (مالك مخزن خردة ، سائق) ، وطرف ثان : (عامل بذات المخزن ، 3 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات بينهم لظن مالك المخزن قيام إثنين من الطرف الثانى بسرقة مجموعة أسلاك من داخل المخزن الخاص به.


أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلافات.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية .


 

الأجهزة الأمنية مشاجرة التواصل الإجتماعى

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