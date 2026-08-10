منصف بقرار يبدأ مشواره مع الأهلي من معسكر إسبانيا بعد انتهاء إجازته

بدأ الجزائري منصف بقرار، لاعب الأهلي الجديد، مشواره مع الفريق بعد انضمامه إلى معسكر المارد الأحمر المقام حاليًا في إسبانيا، عقب انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها.

منصف بقرار

وقال خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: «منصف بقرار المحترف الجزائري الجديد يبدأ مشواره مع الأهلي بعد انتهاء إجازته وانضمامه لمعسكر الأهلي في إسبانيا».

ومن المنتظر أن يشارك منصف بقرار في تدريبات الأهلي خلال المعسكر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، والعمل على الانسجام مع زملائه والتأقلم سريعًا مع أجواء الفريق.