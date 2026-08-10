أزمات نفسية تضرب جيش الاحتلال.. طالب طيران ينهي حياته وارتفاع عدد المنتحرين إلى 18 جنديًا

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن تفاقم حالات الاكتئاب النفسي في جيش الاحتلال مع ارتفاع حالات الانتحار.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأنه انتحر صباح أمس طالب في دورة الطيران داخل قاعدة في جنوب الأراضي المحتلة.

فيما ذكرت أنه وفي الشهر الماضي، انتحرت مجندتان في الخدمة النظامية وأحد جنود الاحتياط، ليكون بذلك عدد من انتحر منذ بداية العام ما لا يقل عن 18 جنديا (وفق المعلن فقط).

وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية تفاقم ظاهرة الانتحار داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الحادثة تأتي امتداداً لسلسلة حوادث مماثلة شهدها الشهر الماضي، والتي انتحرت خلالها مجندتان في الخدمة النظامية بالإضافة إلى جندي من قوات الاحتياط.

طوفات لتوديع صبا نعيم



في غزة المدمرة، سار طوفان بشري في مسيرة وداع وتشييع طفلة صغيرة قتلتها آلة القتل الإسرائيلية في غزة، مواصلة بذلك هوايتها الوحشية بقتل الفلسطينيين وإبادتهم، ليتوالى عدد الشهداء في الارتفاع بعد 3 سنوات من الحرب الماحقة للقطاع.

وشيعت الجموع الشهيدة الطفلة صبا نعيم الحشاش (13 عامًا) التي ارتقت متأثرة بجروح أصيبت بها بنيران الاحتلال بمواصي خانيونس قبل أيام، لتودع بذلك الفتاة الصغيرة أحلامها في مهدها دون أن يكون لها أي ذنب.

كما قالت وكالة صفا الصحيفة الفلسطينية، طائرة مُسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" أطلقت النار شرقي مخيّم البريج وسط قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما أنهت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، قبل أمس السبت، عمليات البحث تحت أنقاض عمارة كرم السكنية في مدينة غزة، بعد انتشال رفات 19 شهيدا، بينهم 8 نساء و4 أطفال، خلال أربعة أيام من العمل المتواصل.

وقال المشرف التنفيذي على ملف انتشال الشهداء من تحت الأنقاض، العقيد محمد أبو دان، إن الطواقم أنهت عمليات البحث في العمارة الواقعة بشارع الصناعة، رغم الظروف الميدانية الصعبة ونقص المعدات والأدوات اللازمة لانتشال الشهداء.

وأكد أبو دان مواصلة مشروع انتشال الشهداء من تحت الأنقاض، مشيرا إلى توجه الفرق المختصة إلى موقع آخر داخل مدينة غزة لمباشرة عمليات البحث والانتشال.