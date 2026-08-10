العام الدراسي 2026/2027.. خريطة الدراسة والامتحانات ومواعيد إجازة نصف العام

بدأت الأسر المصرية الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2026/2027، من خلال تجهيز المستلزمات الدراسية وشراء الكتب والملابس، إلى جانب الاستعداد لحجز الدروس الخصوصية واستكمال ملفات القبول بالصفوف الأولى في المراحل التعليمية المختلفة، بالتزامن مع اقتراب انطلاق الدراسة رسميًا وفقاً لما نقله صباح الخير يا مصر.

ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، يبدأ العام الدراسي يوم السبت 12 سبتمبر 2026، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، بإجمالي 39 أسبوعًا دراسيًا، وذلك لطلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

موعد بدء الفصل الدراسي الأول

ويبدأ الفصل الدراسي الأول في 12 سبتمبر 2026، على أن تستمر الدراسة حتى موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، فيما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير وحتى 21 يناير 2027.

موعد إجازة نصف العام 2027

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 4 فبراير 2027، على أن يعود الطلاب إلى الدراسة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 6 فبراير 2027، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، ويبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلاله 90 يومًا، ليصل إجمالي أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا.

وتعقد امتحانات صفوف النقل بالفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 22 مايو وحتى 27 مايو 2027، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو وحتى 3 يونيو 2027.

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة

وتبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو وحتى 10 يونيو 2027، بينما تنطلق امتحانات الدور الأول للصف الثاني بكالوريا خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 22 يونيو 2027.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول للثانوية العامة يوم 26 يونيو 2027، وتستمر حتى 21 يوليو 2027.

الدراسة بالمدارس الدولية

وبالنسبة للمدارس الدولية، فمن المقرر أن تبدأ الدراسة بها يوم 6 سبتمبر 2026، قبل انطلاق الدراسة في المدارس الرسمية والخاصة والرسمية للغات.

ضوابط التقييمات خلال العام الدراسي

وتتضمن خطة العام الدراسي عقد لقاءات تعريفية وتشاورّية مع أولياء الأمور على مدار الفصلين الدراسيين، على أن تجرى التقييمات الأسبوعية واللقاءات دون تعطيل سير اليوم الدراسي.

وتقتصر تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد اللغة العربية، والتربية الدينية، واللغة الأجنبية، والرياضيات.

كما تعقد جميع الامتحانات الشفوية والعملية وامتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل بدء الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.

وتخصص الخطة الزمنية الأسبوع الأخير من توزيع المناهج للمراجعة، بما يتيح للطلاب الاستعداد للامتحانات قبل انطلاقها، مع استمرار تطبيق الخريطة الزمنية على المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.