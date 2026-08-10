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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مستشفى الدعاة يحقق طفرة في الخدمات الطبية خلال يوليو 2026

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

واصلت مستشفى الدعاة أداءها المتميز خلال شهر يوليو 2026، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والعلاجية، في إطار دعم وتطوير منظومة الرعاية الطبية، وذلك تحت رعاية د. أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وسجل المستشفى إقبالًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية وخدمات الأشعة والتحاليل أكثر من 10 آلاف مستفيد، إلى جانب استقبال ما يزيد على 1200 حالة بقسم الطوارئ، بينما تم حجز مئات الحالات لتلقي العلاج داخل الأقسام المختلفة.

مئات العمليات الجراحية المتنوعة

وعلى مستوى التدخلات الطبية، أجرى المستشفى مئات العمليات الجراحية المتنوعة، من بينها عمليات دقيقة في القلب شملت القسطرة والجراحات المفتوحة، بالإضافة إلى عشرات الإجراءات الخاصة بمناظير الجهاز الهضمي، ما يعكس تطور الإمكانيات الطبية داخل المستشفى.

كما واصل قسم الغسيل الكلوي تقديم خدماته للمرضى عبر مئات الجلسات العلاجية، في حين استقبلت وحدات الرعاية المركزة عشرات الحالات الحرجة، موزعة بين رعاية القلب والرعاية العامة وما بعد جراحات القلب.

وتؤكد هذه المؤشرات قدرة المستشفى على تقديم خدمات طبية متقدمة تعتمد على كوادر متخصصة وتجهيزات حديثة، بما يسهم في تلبية احتياجات المرضى وتحقيق مستوى متميز من الرعاية الصحية.

مستشفى الدعاة الخدمات الطبية وزارة الأوقاف أسامة الأزهري

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