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حقيقة وقوع هزة أرضية اليوم في مصر.. رئيس قسم الزلازل بالبحوث الفلكية يحسم الجدل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حقيقة وقوع هزة أرضية اليوم في مصر.. رئيس قسم الزلازل بالبحوث الفلكية يحسم الجدل

زلزال
زلزال
إسلام خالد

هل حدث زلزال منذ قليل، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشكل كبير منشورات تزعم حدوث هزة أرضية، ويأتي ذلك بالتزامن مع الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين الاسبوع الماضي.

زلزال 

المنشورات تفيد بشعورهم بوقوع زلزال في عدد من المناطق، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول حقيقة حدوث زلزال.

وانتشرت التساؤلات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول قوة الهزة ومكان حدوثها، وما إذا كانت هناك هزة أرضية تم تسجيلها بالفعل من جانب الجهات المختصة.

حقيقة وقوع زلزال اليوم

ولحسم الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل صدى البلد مع الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، للتأكد من حقيقة ما تم تداوله بشأن وقوع هزة أرضية خلال الساعات الماضية.

وصرح رئيس قسم الزلازل لـ “صدى البلد” بأنه لم يتم تسجيل أي هزة أرضية خلال الفترة التي تحدث عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الشبكة القومية للزلازل تتابع النشاط الزلزالي بشكل مستمر، ولم ترصد هزة أرضية مسجلة تتوافق مع ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

هل حدث زلزال في مصر؟

وبحسب رئيس قسم الزلازل، فإنه لا توجد في الوقت الحالي بيانات رسمية تؤكد وقوع زلزال في مصر خلال الفترة التي أشار إليها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه منشورات على السوشيال ميديا تتحدث عن شعور بعض المواطنين بهزة أرضية، وهو ما تسبب في حالة من القلق لدى عدد من المتابعين، خاصة مع سرعة انتشار أخبار الزلازل والهزات الأرضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

البحوث الفلكية تحسم الجدل بشأن زلزال اليوم

وتعتبر الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الجهة المختصة برصد وتسجيل النشاط الزلزالي في مصر، من خلال شبكة من محطات الرصد المنتشرة في مختلف المناطق.

ومن ثم، فإن المعلومات الرسمية المتعلقة بوقوع الزلازل والهزات الأرضية تستند إلى البيانات التي يتم تسجيلها عبر محطات الرصد، وليس فقط إلى ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي واقعة اليوم، جاء التواصل مع رئيس قسم الزلازل بالمعهد ليحسم الجدل، حيث أكد عدم تسجيل أي هزة أرضية في التوقيت الذي تحدث عنه رواد السوشيال ميديا.

زلزال مصر

و​وكان قد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية علي بعد 38 كيلومتر من السويس وكانت بياناتها كالتالي : اليوم الاثنين الماضي الموافق 3 أغسطس 2026.

​وأفاد البيان الرسمي الصادر عن المعهد بأن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 03:00:29 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر.

زلزال هزة أرضية رئيس قسم الزلازل المعهد القومي للبحوث الفلكية وقوع زلزال في مصر زلزال في مصر

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