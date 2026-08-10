قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس صربيا يحذر من الأسوأ: أوروبا تقترب من حرب كبرى.. وهزيمة روسيا مستحيلة
أذكار الصباح كاملة مكتوبة .. كلمات تجلب لك الرزق من أوسع الأبواب والخير كله
سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل اليوم الإثنين
أسعار فورد اكسبيديشن 2026 في السوق السعودي
حقيقة وقوع هزة أرضية اليوم في مصر.. رئيس قسم الزلازل بالبحوث الفلكية يحسم الجدل
هجوم حوثي دام على المخا.. 7 قتـ.لى وإصابة 30 والدفاعات اليمنية تسقط 11 مسيرة
تفاصيل جديدة في جريمة التجمع الخامس.. أعمار الضحايا وشهادة الجيران تكشف مفاجآت
زلزال جديد يتصدر السوشيال ميديا.. والبحوث الفلكية تنفي حدوثه
كم عدد ركعات سنة صلاة الظهر القبلية؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أحمد موسى يكشف تفاصيل قرارات حاسمة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أغسطس
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس صربيا يحذر من الأسوأ: أوروبا تقترب من حرب كبرى.. وهزيمة روسيا مستحيلة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

حذر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش من أن أوروبا تقف على شفا اندلاع حرب كبرى، معربا عن اعتقاده بأن النزاع في أوكرانيا لن يشهد تسوية قريبة، وداعيا الأطراف المعنية إلى التخلي عن فكرة تحقيق «هزيمة استراتيجية» لروسيا.

وقال فوتشيتش، خلال مشاركته في بودكاست مع ماتياس دوبفنر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أكسيل سبرينجر» الإعلامية الألمانية، إنه لا يتوقع انتهاء الحرب في أوكرانيا خلال المستقبل القريب.

وأضاف الرئيس الصربي: «أعتقد أننا نقف على شفا حرب أكبر»، معربًا عن أمله في أن تتخذ القوى الدولية خطوات عاجلة من أجل الدفع باتجاه السلام وإنهاء الصراع.

وشدد فوتشيتش على صعوبة تحقيق انتصار عسكري سهل على روسيا، قائلًا إنه لا يرى إمكانية لهزيمتها بسهولة، خاصة أنها دولة تمتلك ترسانة نووية، مؤكدًا أن مهاجمة روسيا ليست أمرًا يمكن التعامل معه ببساطة.

ودعا الرئيس الصربي إلى البحث عن حل وسط للأزمة الأوكرانية، بدلًا من السعي إلى إلحاق الهزيمة بأي طرف، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على القارة الأوروبية.

وتأتي تصريحات فوتشيتش في ظل استمرار التوتر بين روسيا والدول الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتحولها إلى صراع أكبر.

وكانت موسكو قد أعلنت مرارًا استعدادها للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، بينما يواصل الكرملين التأكيد على ضرورة دخول كييف في مفاوضات، في وقت تتبادل فيه روسيا والغرب الاتهامات بشأن المسؤولية عن استمرار الحرب والتصعيد.

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أوروبا أوكرانيا روسيا انتهاء الحرب في أوكرانيا التوتر بين روسيا والدول الغربية الكرملين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

أسرة التجمع

خلص عليهم كلهم.. صورة المتهم بقـ.تل أسرة التجمع الخامس

الزوج والزوجة

جريمة بشعة في التجمع الخامس..تفاصيل العثور على جثامين أسرة كاملة داخل سيارة مغطاة

ترشيحاتنا

الفتاة

إنتوا فلاحين ولا إيه؟.. فتاة تثير الجدل بتصريحاتها عن شباب الساحل: ماشيين عريانين

المعتمر

من شدة الحرارة.. سقوط معتمر أمام الكعبة بسبب ضربة شمس.. والأمن يتدخل لإنقاذه

السيدة تحطم السيارة

اتجوز عليا فحرقت قلبه.. سيدة تنتقم من زوجها بتحطيم سيارته لارتباطه بأخرى| شاهد

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد