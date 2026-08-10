رئيس صربيا يحذر من الأسوأ: أوروبا تقترب من حرب كبرى.. وهزيمة روسيا مستحيلة

حذر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش من أن أوروبا تقف على شفا اندلاع حرب كبرى، معربا عن اعتقاده بأن النزاع في أوكرانيا لن يشهد تسوية قريبة، وداعيا الأطراف المعنية إلى التخلي عن فكرة تحقيق «هزيمة استراتيجية» لروسيا.

وقال فوتشيتش، خلال مشاركته في بودكاست مع ماتياس دوبفنر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أكسيل سبرينجر» الإعلامية الألمانية، إنه لا يتوقع انتهاء الحرب في أوكرانيا خلال المستقبل القريب.

وأضاف الرئيس الصربي: «أعتقد أننا نقف على شفا حرب أكبر»، معربًا عن أمله في أن تتخذ القوى الدولية خطوات عاجلة من أجل الدفع باتجاه السلام وإنهاء الصراع.

وشدد فوتشيتش على صعوبة تحقيق انتصار عسكري سهل على روسيا، قائلًا إنه لا يرى إمكانية لهزيمتها بسهولة، خاصة أنها دولة تمتلك ترسانة نووية، مؤكدًا أن مهاجمة روسيا ليست أمرًا يمكن التعامل معه ببساطة.

ودعا الرئيس الصربي إلى البحث عن حل وسط للأزمة الأوكرانية، بدلًا من السعي إلى إلحاق الهزيمة بأي طرف، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على القارة الأوروبية.

وتأتي تصريحات فوتشيتش في ظل استمرار التوتر بين روسيا والدول الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتحولها إلى صراع أكبر.

وكانت موسكو قد أعلنت مرارًا استعدادها للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، بينما يواصل الكرملين التأكيد على ضرورة دخول كييف في مفاوضات، في وقت تتبادل فيه روسيا والغرب الاتهامات بشأن المسؤولية عن استمرار الحرب والتصعيد.