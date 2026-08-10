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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين 10 أغسطس

سعر الذهب
سعر الذهب
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026، وذلك وفقا لآخر تحديثات موقع gold price today.
 

ومحليا سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 6110 جنيها للجرام الواحد، فيما بلغ سعر الأونصة عالمياً مستوى 4342.26 دولار سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي.


أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية 10 أغسطس 2026

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 -المستخدم الرئيسي في تصنيع السبائك- نحو 6985 جنيهاً للبيع و 6925 جنيهاً للشراء.

سجل سعر  الذهب عيار 21 اليوم 

سجل سعر  الذهب عيار 21  وهو الأكثر مبيعاً وانتشاراً في السوق المصري سعر 6110 جنيها للبيع و 6060 جنيهاً للشراء. 
 

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 

وصل سعر الذهب عيار 18 نحو  سعر 5235 جنيهاً للبيع و 5195 جنيهاً للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 14 نحو  سعر 4075 جنيهاً للبيع و 4040 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب والأونصة اليوم 

استقر سعر الجنيه الذهب عند 48880 جنيهاً للبيع و 48480 جنيهاً للشراء.

بينما سجلت الأونصة بالسوق المحلي 217190 جنيهاً للبيع و 215415 جنيهاً للشراء.


عوامل تحكم أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية بثلاثة عوامل رئيسية:

السعر العالمي للأونصة: استقرار البورصة العالمية عند مستوى 4,342.26 دولار ينعكس مباشرة على تسعير الصاغة المحلية.
 

فارق دولار الصاغة: يسجل دولار الصاغة حالياً 50.02 جنيه بزيادة طفيفة عن البنوك الرسمية (49.85 جنيه).
 

العرض والطلب بالمحلات: تتحدد فروق البيع والشراء بناءً على سيولة السوق وحجم الإقبال على السبائك مقابل المشغولات.


 

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