الغندور يكشف كواليس أزمة عبد الله السعيد مع الزمالك.. «عنده حق ومش عنده حق»

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة عبد الله السعيد مع نادي الزمالك، في ظل استمرار غياب اللاعب عن تدريبات الفريق بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.



وكتب الغندور عبر فيسبوك: من الآخر عبد الله السعيد مش عايز يرجع التدريب إلا لما يحصل على فلوسه المتأخرة، وعلى أرض الواقع هو عنده حق وأيضا مش عنده حق.

يذكر أن عبد الله السعيد لم ينتظم في معسكر الزمالك حتى الآن، في الوقت الذي أجرى خلاله عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالنادي، اتصالًا هاتفيًا باللاعب.

ويطالب عبد الله السعيد بالحصول على قيمة نسبة الـ40% المتبقية من مستحقاته عن عقده في الموسم الماضي، حيث يرى اللاعب أن تأخر صرف هذه المستحقات تسبب في حالة من الغضب لديه.

وتأتي هذه التطورات وسط حالة من عدم الاستقرار بشأن موقف اللاعب من الاستمرار مع الزمالك، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.