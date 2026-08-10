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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد رشوان: ألوم أيمن الشريعي على اتهام صبيحة بالاضطراب النفسي

أحمد صبيحة
أحمد صبيحة
رباب الهواري

كشف محمد رشوان، المحامي، كواليس أزمة اللاعب أحمد صبيحة مع نادي إنبي، رافضًا اتهام أيمن الشريعي للاعب بأنه يعاني من اضطراب نفسي.


وقال رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "لا بد أن نكون منصفين، إنبي نادٍ كبير وصاحب تجربة رائدة في الدوري المصري، وأيمن الشريعي شخصية يُقتدى بها".


وأضاف: "فوجئت باتصال من اللاعب أحمد صبيحة، يشكو فيه من وجود خلاف مع نادي إنبي بشأن مستحقات مالية لم يحصل عليها، ونسعى حاليًا للحصول على حقوقه".


وتابع: "أحمد صبيحة لاعب محترم، وما زال مستمرًا مع ناديه إنبي، ونتواصل مع الكابتن محمد إسماعيل، وننتظر أيمن الشريعي، ونمد أيدينا للحل بكل ود".


وأردف: "أوجه رسالة لأيمن الشريعي بأن أحمد صبيحة بمثابة ابنه، ونتمنى عودته للمشاركة مجددًا. وألوم الشريعي على تصريحاته في أحد اللقاءات، والتي وصف خلالها اللاعب بأنه مضطرب نفسيًا، وهو أمر لا يليق بقيمته".


وأكد: "نادي إنبي لا يحتاج إلى إشادة من أحد، وندعو أيمن الشريعي للعمل على حل هذه الأزمة".


وأشار: "لا يوجد مبرر لحرمان اللاعب من التدريبات، خاصة أن عقده مستمر للموسم المقبل. كما أبلغني اللاعب أن جميع زملائه حصلوا على مكافآتهم، باستثنائه".


واختتم: "وفقًا لما ذكره اللاعب، هناك نادٍ يرغب في استعارته، لكنه لا يفضل الانتقال إليه، نظرًا لوجود عروض أفضل. ونؤكد تمسكنا بالحل الودي مع إدارة إنبي، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، سنلجأ إلى الإجراءات القانونية".

أحمد صبيحة إنبي الشريعي اخبار الرياضة

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